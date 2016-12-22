Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

В работе мессенджера Telegram произошел сбой, сообщают его пользователи в социальных сетях. Они жалуются на то, что не могут отправить сообщения, и что приложение не может подключиться к сети

Фото: Antara Foto / Muhammad Adimaja / Reuters

Пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе мессенджера. О проблемах с приложением они сообщают в Twitter.

Согласно данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои в работе различных сервисов, отчеты о проблемах начали поступать с 15:00 мск. Среди самых частных проблем — отсутствие подключения к сети (66%) и возможности отправлять сообщения (33%).

Карта сбоев показывает, что жалобы поступают из ряда стран Европы, Азии, из США и Канады. В России наиболее проблемной точкой оказались Москва и близлежащие области, на Украине — Киев и области вокруг него, в Европе — Германия, Австрия, Италия, Швейцария, Нидерланды. В Азии — Пакистан и северная часть Ирана.​

Официальных сообщений от разработчиков мессенджера пока не было.

Это второй сбой за последнюю неделю. Предыдущий произошел 18 декабря. Тогда пользователи столкнулись также с проблемами при отправке сообщений. Основатель Telegram Павел Дуров объяснил это «сумасшедшим ростом» трафика.