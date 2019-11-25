СМИ сообщили об операции полиции ЕС по выводу из строя информагентства ИГ

Бельгийская полиция совместно со специалистами полицейской службы Европейского союза (Европол) провели кибератаку на интернет-ресурс Amaq, аффилированный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции. Телеканал называет этот ресурс информационным агентством ИГ.
По их данным, она была проведена на прошлой неделе — в четверг и пятницу (21 и 22 ноября). ИТ-специалисты столкнулись с преградами, с которыми они не ожидали встретиться, отмечают источники. Но операция завершилась успешно: полицейским удалось заблокировать несколько тысяч «учетных записей в интернете», связанных с Amaq (RTBF не уточняет, о каких именно аккаунтах идет речь).
Источники телеканала утверждают, что для проведения этой операции полицейским понадобился почти год. ИГ после кибератаки неоднократно пыталось перезапустить ресурс, однако к настоящему моменту это группировке не удалось, говорится в статье.
Более подробную информацию о проведении операции руководство Европола намерено сообщить на совместной с федеральной прокуратурой Бельгии пресс-конференции, которая запланирована на 25 ноября.