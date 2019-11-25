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СМИ сообщили об операции полиции ЕС по выводу из строя информагентства ИГ
По данным телеканала RTBF, полицейские готовили эту операции около года. Работу ресурса Amaq и нескольких тысяч связанных с ним учетных записей удалось заблокировать, говорится в материале
Фото: Alastair Grant / AP

Бельгийская полиция совместно со специалистами полицейской службы Европейского союза (Европол) провели кибератаку на интернет-ресурс Amaq, аффилированный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает RTBF со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции. Телеканал называет этот ресурс информационным агентством ИГ.

По их данным, она была проведена на прошлой неделе — в четверг и пятницу (21 и 22 ноября). ИТ-специалисты столкнулись с преградами, с которыми они не ожидали встретиться, отмечают источники. Но операция завершилась успешно: полицейским удалось заблокировать несколько тысяч «учетных записей в интернете», связанных с Amaq (RTBF не уточняет, о каких именно аккаунтах идет речь).

Источники телеканала утверждают, что для проведения этой операции полицейским понадобился почти год. ИГ после кибератаки неоднократно пыталось перезапустить ресурс, однако к настоящему моменту это группировке не удалось, говорится в статье.

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Более подробную информацию о проведении операции руководство Европола намерено сообщить на совместной с федеральной прокуратурой Бельгии пресс-конференции, которая запланирована на 25 ноября.

Информационное агентство Amaq было основано в 2014 году. Оно связано с ИГ и освещает деятельность боевиков, публикуя их новости и видеозаписи на нескольких языках.

Летом 2017 года Reuters сообщил о гибели основателя информационного агентства Amaq Райана Мешааля при авиаударе в Сирии, который совершила возглавляемая США коалиция.

В сентябре 2016 года в Ираке были убиты несколько высокопоставленных боевиков ИГ, которые отвечали за пропагандистскую работу, в том числе и за агентство Amaq. Минобороны США сообщило об уничтожении так называемого министра информации и пропаганды ИГ Ваиля Адиля Салмана аль-Фуйяда, также известного по прозвищу Доктор Ваиль. Кроме того, армией Ирака был ликвидирован ответственный за медийную деятельность группировки, по совместительству один из руководителей Amaq, Абу Мухаммед Фуркан.

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Исламское государство», информагентство, кибератака
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