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Технологии и медиа ,  
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Владелец «Клаустрофобии» подал в суд на прокатчика хоррора о квесте

Владелец квестов требует 150 млн руб. с компании «Наше кино», выпустившей в российский прокат фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве». В сети «Клаустрофобия» считают, что прокатчик незаконно использует его товарный знак
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ООО «Клаустрофобия — В», которому принадлежат права на одноименный товарный знак сети квестов, 22 сентября 2020 года подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Наше кино», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Владельцы сети квестов «Клаустрофобия» считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использует его товарный знак, следует из текста искового заявления, с которым ознакомился РБК. Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жеганов подтвердил РБК подлинность документа, отказавшись от дальнейших комментариев.

В четверг, 24 сентября, в российский прокат вышел американсий фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», прокатчиком которого в России выступает «Наше кино». В оригинале фильм называется Follow me (в переводе с английского «Подписывайтесь на меня»), однако на русский язык название было переведено иначе, обращает внимание истец. По его мнению, прокатчик использовал не только видоизмененное название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» рассказывает историю о блогере, который стал известен благодаря участию в зрелищных и опасных испытаниях. На десятилетие своего шоу он решает поехать в Москву и снять на камеру прохождение квеста.

Кассовые сборы картины в первый день проката составили 482,9 тыс. руб., следует из данных системы Фонда кино о показах фильмов в кинозалах ЕАИС. Таким образом, в день премьеры она была лишь на восьмом месте по сумме кассовых сборов. Лидеры проката отечественная драма «Стрельцов» и британо-американский боевик «Довод» заработали 24 сентября соответственно 9 млн и 4,2 млн руб.

«Наше кино» — прокатчик фильма — принадлежит продюсерам Сергею Сельянову и Игорю Толстунову.

«Клаустрофобия» требует взыскать с ответчика 150 млн руб. убытков, а также изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара», настаивает истец.

Если эксперты установят, что продукция предполагаемого нарушителя максимально схожа с охраняемым законом товарным знаком, у правообладателя в суде будут высокие шансы на удовлетворение исковых требований, констатирует партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. При рассмотрении подобных споров центральный вопрос в том, насколько сильно продукция ответчика ассоциируется у потребителя с оригиналом, отмечает юрист.

Основным владельцем сети квестов «Клаустрофобия» сейчас выступает Александр Ручьев, известный прежде всего как создатель девелоперской группы «Мортон», крупнейшего по итогам 2015 года застройщика жилой недвижимости в России. В 2016 году строительная компания была продана президенту группы ПИК Сергею Гордееву, который, в свою очередь, перепродал ее за 11,7 млрд руб. без учета долга ($175 млн по курсу ЦБ за 2016 год).

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Сети «Клаустрофобия» принадлежат 149 квестов в девяти странах мира, включая Россию, Испанию, Эстонию, следует из информации на сайте компании.

РБК направил запрос в компанию «Наше кино».

Автор
Елизавета Ефимович
квест кино фильм суд патент интеллектуальная собственность
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