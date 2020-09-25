Владелец «Клаустрофобии» подал в суд на прокатчика хоррора о квесте

Владелец квестов требует 150 млн руб. с компании «Наше кино», выпустившей в российский прокат фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве». В сети «Клаустрофобия» считают, что прокатчик незаконно использует его товарный знак

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

ООО «Клаустрофобия — В», которому принадлежат права на одноименный товарный знак сети квестов, 22 сентября 2020 года подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Наше кино», следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Владельцы сети квестов «Клаустрофобия» считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использует его товарный знак, следует из текста искового заявления, с которым ознакомился РБК. Гендиректор «Клаустрофобии» Владимир Жеганов подтвердил РБК подлинность документа, отказавшись от дальнейших комментариев.

В четверг, 24 сентября, в российский прокат вышел американсий фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве», прокатчиком которого в России выступает «Наше кино». В оригинале фильм называется Follow me (в переводе с английского «Подписывайтесь на меня»), однако на русский язык название было переведено иначе, обращает внимание истец. По его мнению, прокатчик использовал не только видоизмененное название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Фильм ужасов «Клаустрофобы: квест в Москве» рассказывает историю о блогере, который стал известен благодаря участию в зрелищных и опасных испытаниях. На десятилетие своего шоу он решает поехать в Москву и снять на камеру прохождение квеста. Кассовые сборы картины в первый день проката составили 482,9 тыс. руб., следует из данных системы Фонда кино о показах фильмов в кинозалах ЕАИС. Таким образом, в день премьеры она была лишь на восьмом месте по сумме кассовых сборов. Лидеры проката отечественная драма «Стрельцов» и британо-американский боевик «Довод» заработали 24 сентября соответственно 9 млн и 4,2 млн руб. «Наше кино» — прокатчик фильма — принадлежит продюсерам Сергею Сельянову и Игорю Толстунову.

«Клаустрофобия» требует взыскать с ответчика 150 млн руб. убытков, а также изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара», настаивает истец.