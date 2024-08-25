Клименко назвал задержание Дурова знаковым шагом к «новому интернету»

Задержание Дурова станет основой будущего «нового интернета», с жестким регулированием деятельности интернет-гигантов, считает Клименко. Основателю Telegram грозит тюрьма, поскольку он отказывался от сотрудничества с властями

Герман Клименко (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции — это знаковая история, которая заложит будущее «нового интернета», заявил в эфире телеканала РБК председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

По его словам, последние несколько лет в интернете наметилась «тенденция разделения прав государств, что видно на примере Европы». Там, к примеру, создают достаточно жесткий цифровой акт по регулированию искусственного интеллекта, и требуют сотрудничества от международных корпораций. Они, в свою очередь, очень неохотно идут навстречу новым требованиям, отметил Клименко.

«На примере Дурова, скорее всего, Европа будет показывать всему миру, как международные корпорации должны работать на территории стран. Ну и, соответственно, будут выстраиваться, видимо, отношения с локализованными партнерами», — сказал он.

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Собеседник РБК выразил уверенность в том, что задержание основателя Telegram не повлияет на техническую составляющую работы мессенджера. Однако его дальнейшее развитие будет зависеть от того, насколько заложено в историю самой компании влияние Дурова, добавил Клименко. В наибольшей степени задержание Дурова может повлиять на его криптопроекты, полагает он.

«С технической точки зрения Павел будет исключен, видимо, на какое-то время из руководства компании. С другой стороны, мы видели «ВКонтакте», когда Павел ушел, тоже было очень много предположений, что произойдет. У Павла хорошие продукты, которые, как правило, без его участия вполне себе продолжают работать. Это говорит о хорошем качестве кода», — сказал он.

Клименко, комментируя отказ Дурова от сотрудничества с властями, рассказал о его общении с руководителями ряда компаний в России до отъезда за границу в 2014 году. «Насколько я знаю, у него была целая серия встреч, не только со мной. Мы ему пытались объяснить, что на территории России все-таки надо соблюдать наши законы», — сообщил эксперт, добавив, что Дуров, в свою очередь, пытался понять уровень владения программированием собеседников.

Клименко отметил, что обычно на случай ареста руководства такие компании, как Telegram, имеют план действий, который связан с защитой их ресурсов. «Это хранение на разного рода депозитариях исходного кода. У него [Дурова] же достаточно сложная инфраструктура, это завязано на дата-центр, это завязано на взаимоотношения с разными государствами, наверняка они присутствуют, разные истории с доступом с провайдерами. Не думаю, что здесь будут какие-то сложности, и план, я думаю, с момента существования Telegram так или иначе существует», — заключил Клименко.

Основателя Telegram задержали поздно вечером 24 августа после приземления его самолета в аэропорту Парижа. Причиной претензий к нему стала недостаточная модерация мессенджера и отказ от сотрудничества с властями Франции, передавал LCI. Его заподозрили в причастности к «обороту наркотиков, преступлениям против детей и мошенничеству». 25 августа Дурову могут предъявить официальные обвинения, в том числе по статье о терроризме. По данным телеканала TF1, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Дуров запустил Telegram в августе 2013 года. Forbes оценивал его состояние в $15,5 млрд.