«Коммерсантъ» узнал об отказе «Ростеху» в финансировании движка для игр

«Ростех» просил Минцифры передать ему «Росинфокоминвест», из средств которого госкорпорация собиралась профинансировать разработку движка, но ведомство отказалось выделять деньги

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минцифры отказалось выделить «Ростеху» средства из «Росинфокоминвеста» на разработку игрового движка, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Ведомство предложило госкорпорации воспользоваться действующими механизмами грантовой поддержки — например, через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

В Минцифры сказали, что обращение «Ростеха» не сопровождалось ни обоснованием затрат, ни сведениями об объеме привлекаемого софинансирования из внебюджетных источников, ни финансовой моделью проекта.

По словам представителя «Ростеха», госкорпорация будет работать с РФРИТ, который и предлагала в качестве основного партнера, и искать потенциальных коммерческих инвесторов параллельно. Собеседник оценил объем инвестиций в проект в 5–6 млрд руб. На выпуск первой версии движка уйдет от двух до трех лет, а затраты окупятся в течение пяти—семи лет, отметил он.

В середине июля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Минцифры, писал, что глава «Ростеха» Сергей Чемезов направил министру Максуту Шадаеву письмо, в котором попросил о поддержке проекта по разработке первого российского игрового движка. Чемезов тогда предложил передать госкорпорации ликвидируемый «Росинфокоминвест». Из его средств «Ростех» собирался профинансировать разработку. Там уточнили, что технология нужна не только для видеоигр, но и для VR-проектов, кино, мультипликации, промышленности, образования.

В середине июля президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам раскритиковал «Ростех» за «скромные результаты». «Я знаю, там сейчас коллеги будут говорить: финансирования не хватает, еще что-то, но я просто констатирую сам факт того, что происходит», — сказал он. В частности, Путин был недоволен реализацией проектов по созданию сетей пятого поколения, «развитию производства оборудования для широкого внедрения интернета вещей. «А проект по развитию микроэлектронной отрасли пришлось полностью перезагружать в прошлом году», — указал глава государства.