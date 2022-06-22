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Технологии и медиа ,  

В Росгвардии задумались об улучшении своего имиджа с помощью видеоигр

«Коммерсантъ»: в Думе предложили улучшить имидж Росгвардии с помощью видеоигр
В Думе считают, что внедрение образа Росгвардии в видеоигры поможет в формировании позитивного образа службы и «героизации ведомства». Это может быть как новая игра про Росгвардию, так и интеграция в уже существующую
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Госдуме предложили Росгвардии популяризовать работу службы и повысить ее престиж с помощью видеоигр: либо создав новый продукт с соответствующим сюжетом, либо интегрировав образ Росгвардии в уже существующие игры, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве сообщили, что занимаются проработкой предложения.

Как поясняет газета, письмо с предложением глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн направил директору Росгвардии Виктору Золотову 27 мая. В нем говорится, что в Госдуме прошло совещание с участием представителей Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и Минцифры.

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Фото:Виталий Белоусов / РИА Новости

На нем были выработаны два варианта популяризации образа Росгвардии и ее сотрудников: создание новой тактическо-командной игры о службе или интеграция ее образа «с созданием уникальных персонажей» в уже существующую. В качестве такой игры, в частности, предлагается онлайн-шутер «Калибр», разработанный кипрской 1С-777 Limited. Финансировать инициативу можно с помощью грантов РФРИТ и бюджетных мер поддержки, считают в Думе.

В Росгвардии сообщили, что «ведется проработка этой инициативы».

«Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение», — говорится в письме, направленном Золотову.

В Минцифры «Коммерсанту» сообщили, что считают игры одним из важных элементов ИТ-индустрии и обсуждают оптимальные формы поддержки их развития.

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Власти выделили ₽260 млн на видеоигру о Смутном времени
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Фото:Jonathan Alcorn / Reuters

Источник газеты в крупной международной игровой студии усомнился в том, что какая-либо российская компания возьмется за реализацию идеи внедрения образов сотрудников Росгвардии в игры или создание новых, так как это тут же повлечет за собой западные санкции.

В конце мая «Коммерсантъ» писал о том, что АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделило новосибирской студии Cyberia Limited грант на создание видеоигры о периоде Смутного времени в России и о борьбе с польскими интервентами в 1612 году. Игра планируется в жанре Action-RPG, релиз намечен на 2024 год.

Гендиректор Cyberia Limited Алексей Копцев пояснял, что сюжет игры будет строиться вокруг борьбы «небольшого числа патриотов, которые смогли победить польскую армию».

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
видеоигры Александр Хинштейн Виктор Золотов Росгвардия

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