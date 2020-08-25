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Японский холдинг и «Сколково» инвестируют ₽1,5 млрд в российские стартапы

Фото: Issei Kato / Reuters
Фото: Issei Kato / Reuters

Инвестиционная платформа фонда «Сколково» Skolkovo Ventures создала на паритетных началах совместное предприятие Station со структурой японского коммуникационного холдинга Dentsu, следует из совместного сообщения компаний, поступившего в РБК. Партнером Skolkovo Ventures стала российская компания Dentsu Entertainment Eurasia Partners (DEEP), в котором 51% у Dentsu, 49% — у OKS Group Олега Полякова и Кирилла Матвеева.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

СП будет инвестировать в технологические стартапы, использующие данные о поведении потребителей. Заявленный размер инвестиций создателей СП и их партнеров в первые полтора года — 1,5 млрд руб. Station планирует покупать контрольные пакеты уже существующих компаний, которые предлагают подобные решения для бизнеса, уточнил РБК гендиректор Skolkovo Ventures Владимир Сакович. По его словам, интерес представляют компании с годовой выручкой от 200 млн руб. и не менее чем с 10 клиентами, как правило, такие стартапы уже имеют финансовых инвесторов. Интерес представляют более 30 резидентов «Сколково», указано в сообщении о создании Station. Названия этих фирм не раскрываются.

Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures появилась в 2017 году. На ее сайте указано, что сейчас она управляет венчурными фондами объемом 5 млрд руб. Компания Dentsu Entertainment Eurasia Partners появилась на российском рынке в июле 2020 года. До тех пор японский холдинг Dentsu был представлен в России лишь офисом Dentsu Aegis Network, специализирующемся на рекламе.

Теги: инвестиции, венчурный фонд, стартап, «Сколково»
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