Наказывать за старую рекламу в запрещенных сетях будут при ее продвижении

В Думе рассказали, когда накажут за старую рекламу в запрещенных сетях

Ключевым будет то, пытался ли блогер повторно распространить старую рекламу и «актуализировать» ее, например, закрепив, пояснил Горелкин. С 1 сентября в силу вступит закон, запрещающий рекламу в том числе в Facebook и Instagram

Фото: Paul Christian Gordon / ZUMA / ТАСС

Удалять старую рекламу в социальных сетях, которые запрещены в России, не нужно, но ее продвижение может иметь последствия. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что на заседании Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) прозвучал ответ на вопрос, интересовавший в том числе блогеров, работающих в запрещенных соцсетях: будут ли их штрафовать за рекламу, которая была размещена еще до принятия закона о ее запрете?

«Удалять всю старую рекламу не нужно, но попытка ее актуализировать и продвигать (в том числе используя различные механизмы платформ) может привести к последствиям», — написал Горелкин.

Ключевым моментом является то, совершал ли блогер какие-либо действия для повторного распространения этой рекламы после вступления закона в силу, пояснил парламентарий.

«К ним могут относиться различные отсылки к старому рекламному посту, помещение его в «закреп» или еще какие-то попытки привлечения внимания», — уточнил Горелкин.

«По мнению регулятора», старый пост с рекламой поднимается наверх рекомендательным алгоритмом соцсети, только если предпринималась какая-либо активность, добавил зампред комитета.

«Поэтому нужно разбираться, кто несет ответственность за эту активность», — заключил он.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал закон, запрещающий распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, признанных в стране нежелательными. В соответствии с ним реклама на запрещенных и экстремистских площадках станет незаконной с 1 сентября.

В России признана экстремистской и запрещена деятельность платформы Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, а также мессенджер WhatsApp. Граждане не несут ответственности за пользование этими площадками.

Изменения были внесены в законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе». В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что некоторые россияне продолжают пользоваться Instagram и Facebook путем обхода блокировки, что «создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%». «Получение дохода от рекламы владельцами противоправных информационных ресурсов позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию, и поддерживать интерес пользователей к своим ресурсам», — писали авторы инициативы.