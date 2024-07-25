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Технологии и медиа ,  
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CrowdStrike отправила сотрудникам по $10 из-за переработок во время сбоя

CrowdStrike устроила рассылку сертификатов в Uber Eats, почему не все сработали
CrowdStrike в благодарность сотрудникам и партнерам, помогавшим в восстановлении систем после глобального сбоя Windows 19 июля, отправила им сертификаты на $10 в Uber Eats. У некоторых эти ваучеры не сработали
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike, обновление программного обеспечения которого стало причиной сбоя глобальных сервисов по всему миру 19 июля, отправил сотрудникам службы кибербезопасности и ИТ-отдела письмо с благодарностью.

В нем содержится сертификат номиналом $10 для Uber Eats. «В знак нашей благодарности следующая чашка кофе или поздний перекус за наш счет!» — цитирует послание Bloomberg.

Представитель CrowdStrike Кирстен Спис подтвердила агентству, что сертификаты были отправлены «товарищам по команде и партнерам, которые помогали клиентам в этой ситуации», но не заказчикам или клиентам. Она не уточнила, кто именно получил подарочные карты и сколько их было отправлено.

Портал TechCrunch со ссылкой на людей, получивших письмо, написал, что при попытке использовать сертификат на странице Uber Eats появилось сообщение об ошибке, в котором говорилось, что подарочная карта «была аннулирована стороной, выдавшей ваучер, и больше не действительна».

Представитель CrowdStrike Кевин Беначчи подтвердил, что при попытке использовать ваучер могут возникать проблемы. «Мы действительно разослали их (подарочные карты. — РБК) нашим коллегам по команде и партнерам, которые помогали клиентам в этой ситуации. Uber расценил это как мошенничество из-за высокого уровня использования», — заявил он в электронном письме TechCrunch.

Глобальный сбой: без регистраций на рейсы, банков и Sky News. Фотогалерея
Фотогалерея 

Утром 19 июля в работе программ Microsoft произошел сбой из-за вышедшего накануне обновления системы защиты CrowdStrike Falcon Sensor, блокирующей кибератаки. В результате была на несколько часов нарушена работа авиакомпаний, аэропортов, банков, медицинских систем и облачных сервисов по всему миру.

В CrowdStrike уточнили, что причиной стал «дефект, обнаруженный в одном обновлении контента для хостов Windows». По подсчетам Windows, сбой затронул 8,5 млн устройств с ПО компании, или менее 1% всех компьютеров с Windows.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
сертификат Uber Windows сбой
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