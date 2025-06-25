Телеком нельзя назвать «скучноватой» отраслью, считает глава МТС. Чтобы отличаться от других, оператор внедряет искусственный интеллект, пытается встроить опцию звонка в «умные» колонки и думает над другими направлениями

Инесса Галактионова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава МТС Инесса Галактионова в интервью РБК призналась, что ее обижает, когда говорят, что телеком — «скучноватая» отрасль. «Когда человек дышит, он не задумывается, как происходит этот процесс. То же самое со связью. Заказал бы ты еду без связи? Кино посмотрел? Пообщался бы с родными и близкими? Без связи невозможно. Помните, как изменился мир, когда появился мобильный интернет? Вся жизнь сконцентрировалась в телефоне — работа, развлечения... Поэтому мнение — а где в телекоме «секс» — меня и обижает», — рассуждает Галактионова.

В то же время она признает, что «большая четверка» операторов глазами потребителя выглядит одинаково: одни и те же тарифы, которые немного отличаются наполнением и плюс-минус скоростью, одинаковое покрытие. Чтобы удержать клиента, компания пытается стать для него востребованной. Ключевой драйвер — развитие искусственного интеллекта (ИИ) и сервисов на его базе. В частности, с прошлого года оператор развивает линейку ИИ-сервисов VoiceTech («Секретарь», «Защитник»). «Саммаризация звонков, или когда «голос» может общаться за тебя во время совещания... Все эти вещи будоражат и дают возможность верить, что на наше поколение точно хватит технологических всплесков в телекоме», — отметила Галактионова.

Она также напомнила, что осенью 2024 года оператор договорился с «Яндексом» об интеграции телефонного звонка в «умные» колонки. «Это эксперимент, который показывает способность изменения сценариев в каких-то устоявшихся продуктах. Казалось бы, колонка… Она работает по определенному алгоритму, интегрировать туда звонок, чтобы она распознавала контакты [из записной книжки телефона], соблюдала все элементы, связанные с телеком-регуляторикой и т.д., очень сложно. Но подобных решений может быть масса. Можно разговаривать с телевизором, звонить через него. Это уже вопрос креатива», — указала глава МТС.

В целом половину выручки МТС, по словам Галактионовой, уже генерируют не традиционные телеком-услуги, а другие направления. «Я вижу свою задачу так: вывод МТС на новые технологические высоты с учетом роста эффективности и гибкости компании. Если совсем уйти в мои мечты, я бы хотела, чтобы МТС в определенном очень близком времени стал системным архитектором цифровой экономики нового поколения, когда у вас сеть, данные и технология, которые в итоге дают пользователю совершенно новый опыт. Смотрели фильм «Начало»? Вот это должен быть архитектор, который выстраивает новую реальность», — рассказала она.

МТС поменяла подход к R&D (исследования и разработки). Если раньше компания инвестировала в основном в поддержание элементов, связанных с основным бизнесом и какими-то доработками, «нерадикальные» вещи, то с этого года «поняли, что готовы заходить в тему Disrupt (разрыв шаблонов. — РБК) — это когда ты заходишь в технологии, которые будут развиваться в перспективе трех-пяти лет, прощупываешь, изучаешь какие-то зарубежные материалы, различный опыт». Кроме того, впервые был четко определен размер инвестиций в R&D — до 10% OIBDA. Исходя из показателя за 2024 год, речь может идти о сумме 24,6 млрд руб.

«Из зон интереса для нас важно все, что связано с новыми технологиями связи, IoT (интернет вещей. — РБК), использование искусственного интеллекта. Причем и для управления сетью, потому что видим, каким образом искусственный интеллект в моменте может подстраиваться под пользователя, расширяя канал, давая определенное качество. Еще телематика, UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга; модель предоставления облачных услуг, которая объединяет в единую платформу голосовую связь, видеоконференции, обмен сообщениями и другие средства коммуникации. — РБК) и частные сети. Есть еще ряд вещей, которые мы пока прощупываем с точки зрения исследовательской деятельности. Такая заготовка будет приносить плоды в последующие годы».

При этом выход операторов на новые рынки Галактионова объясняет объективными причинами: насыщение b2c-сегмента, высокое проникновение связи и геометрический рост затрат на расширение сетей, которые невозможно полностью переложить на клиентов. При этом, по ее словам, в сегменте b2b «нет потолка, можете расти сколько угодно много».