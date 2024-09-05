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Эксклюзив

МТС договорилась о звонках через станции «Яндекса»

МТС договорилась о подключении к «умным» колонкам «Яндекса» функции телефонных звонков на номера любых операторов. Платить за такие вызовы абоненты, по крайней мере пока, будут по обычным расценкам своего тарифа сотовой связи
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

МТС и «Яндекс» запустили функцию звонков через «Яндекс Станцию», сообщили РБК в пресс-службах этих компаний. С ее помощью абоненты МТС смогут звонить и принимать вызовы с «умных» колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу.

Вызовы будут приходить одновременно на телефон и «умную» колонку. Как отметил представитель МТС, звонок с «Яндекс Станции» ничем не отличается от обычного телефонного вызова: будет включен в текущий мобильный тариф; собеседник будет видеть стандартный входящий звонок с персонального номера.

По его словам, звонить и принимать вызовы с колонки можно независимо от того, где находится телефон и включен ли он. Чтобы сделать это, нужно будет попросить виртуального ассистента «Алису» соответственно позвонить или ответить на входящий вызов. По словам представителя «Яндекса», и «Станция», и телефон должны быть подключены к интернету только для первичной настройки, в дальнейшем для работы функции подключение телефона к интернету будет необязательным.

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&laquo;Станция Лайт 2&raquo;

Подключить функцию можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех «умных» устройствах «Яндекса», кроме «Станции Дуо Макс» и телевизоров на операционных системах YaOS и YaOS X, но в будущем звонки на телефонные номера могут появиться и на этих устройствах, сообщили в МТС. После регистрации и привязки мобильного номера пользователь сможет выбрать до десяти контактов и добавить их в справочник приложения. «Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей», — указали в компании.

В МТС и «Яндексе» отказались комментировать, как устроен процесс перенаправления вызова с технологической точки зрения, сославшись на «уникальность разработки». Не раскрывают в компаниях и коммерческие условия сотрудничества. Представитель «Яндекса» лишь отметил, что сейчас они не намерены брать плату за эту функцию с пользователей. «Функция носит статус бета, потому что ранее интеграция «умных» колонок с конкретной сим-картой никогда и нигде не вводилась, и сейчас мы тестируем эту функциональность», — сообщил представитель IT-компании.

Функция будет доступна в России во всех регионах присутствия МТС, кроме Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, республик Чувашия и Мордовия.

Представитель «Яндекса» отказался сказать, обсуждает ли компания подключение этой функции с другими сотовыми компаниями. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (Т2, ранее Tele2) отказался от комментариев. РБК направил запрос в «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Всего с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн «умных» колонок на 23 млрд руб., что на 39% больше, чем за тот же период прошлого года, в натуральном и на 53% — в денежном выражении, следует из данных МТС. Около 90% продаж пришлись на устройства «Яндекса».

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