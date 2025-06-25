 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов

Общая аудитория лотерей в России превысила четверть населения, а самое активное участие в них приняло старшее поколение. Организаторы считают, что лотереи конкурируют с видеоиграми, но эксперты не видят роста спроса среди молодежи
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Более четверти совершеннолетних россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею. Об этом говорится в результатах совместного исследования холдинга «Ромир» и оператора всероссийских государственных лотерей Минфина «Национальная лотерея», которое изучил РБК.

Как считали

Исследование проводилось методом онлайн-опроса в городах с населением более 10 тыс. человек. Целевая аудитория — респонденты старше 18 лет. География — вся Россия. Выборка включает 1,2 тыс. человек.

Наибольшую активность в лотереях проявляют россияне в возрастной группе 45–59 лет. Их них 33% покупают билеты «время от времени», еще 2% — регулярно. Среди лиц старше 60 лет аналогичные показатели составляют 34 и 1% соответственно.

При этом только 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь, говорится в результатах исследования. Каждый пятый (21%) рассматривает участие в ней как развлечение и не испытывает каких-либо серьезных ожиданий.

Фельдшер с Сахалина выиграл в лотерее 781 млн руб. после совета мамы
Общество
Фото:Столото

Если же рассматривать отношение к лотереям среди разных возрастных групп, то здесь оптимистичнее всех выглядит молодежь от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе сразу 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают ее как досуг. При этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще всего дистанцируются от участия: 80% ответили, что вообще не играют в лотерею, и только 16% делали это ради интереса.

Сколько зарабатывают лотереи в России

По итогам 2024 года продажи лотерей выросли на 30% относительно 2023-го, сообщали ранее в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшем операторе фискальных данных. Параллельно увеличился и средний чек при покупке лотерейных билетов. Так, если в 2023 году он составлял 155 руб., то в 2024-м — 210 руб. Обычно на одну покупку, по данным «Чек индекса», приходится два-три лотерейных билета.

Открытая финансовая отчетность доступна только по компаниям, представляющим бренд «Столото». Так, в 2024 году выручка АО «ТК Центр» выросла на 21,7% по сравнению с 2023-м и составила 33,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 8,2%, почти до 1,2 млрд руб. Выручка оператора лотереи АО «ГСЛ» за тот же период — 67,8 млрд руб. (плюс 16,9% год к году), чистая прибыль — 223,9 млн руб. (плюс 58,5%). Выручка оператора ООО «Спортлото» — 26,9 млрд руб. (плюс 39,5%), чистая прибыль — 135, 3 млн руб. (плюс 150,4%).

Почему лотереи выбирают те, кто постарше

Имидж лотерейного бизнеса в России, по словам эксперта в сфере культуры Евгения Сафронова, весьма высок. «Еще с советских времен и эпохи популярности «Спортлото» население доверяет лотереям и полагается на проверяющие органы, что весьма удивляет, — комментирует эксперт. — Молодежь, как и старшее поколение, тоже участвует в лотереях, но о росте их вовлеченности говорить не приходится. Предположу, что имидж лотерей как таковых строится исходя из задачи внушения надежности и солидности. Но именно это и не привлекает молодую аудиторию, всегда стремящуюся к динамике и новизне».

Аналогичную точку зрения высказал и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: целевая аудитория лотерей — те, кто привык к ним еще много лет назад. Молодое поколение, например, ориентировано в основном на букмекеров и ставки на результаты спортивных соревнований. «Стоит отметить рост маркетинговой активности лотерей, которые привлекают для рекламы известных деятелей шоу-бизнеса, — продолжает Кусков. — Но это больше направлено на поддержание бизнеса, а не на привлечение новой аудитории».

Выручка десятки крупнейших букмекеров в 2024 году достигла ₽1,7 трлн
Технологии и медиа
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Чтобы заинтересовать представителей всех возрастных групп, лотерейный бизнес расширяет ассортимент лотерейных продуктов с элементами геймификации и необычными механиками, комментируют результаты исследования в «Национальной лотерее». «Результаты исследования свидетельствуют о том, что почти треть жителей России ежегодно участвуют в лотереях, а каждый пятый воспринимает лотерею как необычное развлечение», — добавляют в компании.

В пресс-службе еще одного крупного бренда лотерей — «Столото» рассказали, что активная аудитория лотерей под их брендом составляет 40 млн человек. Наиболее активно билеты покупают россияне в возрасте от 31 до 40 лет: на их долю приходится 28% участников. Аудитория в возрасте от 21 до 30 лет составляет 19%, от 18 до 20 лет — 4% участников «Столото».

Лотерейные билеты, считают в «Столото», «конкурируют в кошельке потребителя с онлайн-кинотеатрами, компьютерными играми и играми в мобильных приложениях». «Один из трендов последних лет — планирование бюджета на покупку лотерейных билетов, — отмечают в компании. — Согласно нашим данным, около половины участников заранее определяют для себя месячный бюджет на приобретение лотерейных билетов».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
Национальная лотерея «Ромир» исследования «Столото»
Материалы по теме
Воскресный тираж лотереи сделал рублевыми миллионерами 18 россиян
Общество
Россиянка выиграла 36 млн рублей в лотерею благодаря ИИ
Общество
МВД предупредило о мошеннических схемах с фейковыми лотереями
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 91,74 (+1,9) Инвестиции, 24 июн, 19:09 Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 78,39 (+0,1) Инвестиции, 24 июн, 19:09
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 10:28
Лавров встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым в Ашхабаде Политика, 10:27
В Ленобласти пресекли поставку тысяч сим-карт для call-центров мошенников Общество, 10:23
Суд отказался отпустить редактора Ura.ru из СИЗО Политика, 10:22
Доставка еды сегодня и завтра: главные тренды и перспективы отрасли Тренды, 10:20
Лавров возложил цветы к мемориальному комплексу в Туркмении Политика, 10:17
ФСБ показала видео с арестованными агентами спецслужб Молдавии Политика, 10:16
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Калужских полицейских обвинили в легализации мигрантов Общество, 10:13
Пашинян заявил о попытке захвата власти «криминальным духовенством» Политика, 10:07
«Билайн» запустил магистерскую программу в Центральном университете Отрасли, 10:05
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Выстрелить на глобальном рынке с IT-продуктом: кейсы и инсайты 2025 годаПодписка на РБК, 10:00
В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов Технологии и медиа, 10:00
«Лион» подаст апелляцию на решение об исключении из чемпионата Франции Спорт, 09:53