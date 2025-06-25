В России назвали самых активных покупателей лотерейных билетов

Общая аудитория лотерей в России превысила четверть населения, а самое активное участие в них приняло старшее поколение. Организаторы считают, что лотереи конкурируют с видеоиграми, но эксперты не видят роста спроса среди молодежи

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Более четверти совершеннолетних россиян (28%) хотя бы изредка играют в лотерею. Об этом говорится в результатах совместного исследования холдинга «Ромир» и оператора всероссийских государственных лотерей Минфина «Национальная лотерея», которое изучил РБК.

Как считали Исследование проводилось методом онлайн-опроса в городах с населением более 10 тыс. человек. Целевая аудитория — респонденты старше 18 лет. География — вся Россия. Выборка включает 1,2 тыс. человек.

Наибольшую активность в лотереях проявляют россияне в возрастной группе 45–59 лет. Их них 33% покупают билеты «время от времени», еще 2% — регулярно. Среди лиц старше 60 лет аналогичные показатели составляют 34 и 1% соответственно.

При этом только 4% опрошенных видят в лотерее шанс кардинально изменить свою жизнь, говорится в результатах исследования. Каждый пятый (21%) рассматривает участие в ней как развлечение и не испытывает каких-либо серьезных ожиданий.

Если же рассматривать отношение к лотереям среди разных возрастных групп, то здесь оптимистичнее всех выглядит молодежь от 25 до 34 лет. В этой возрастной группе сразу 5% респондентов верят, что лотерея может изменить жизнь, а 24% воспринимают ее как досуг. При этом молодые люди от 18 до 24 лет чаще всего дистанцируются от участия: 80% ответили, что вообще не играют в лотерею, и только 16% делали это ради интереса.

Сколько зарабатывают лотереи в России По итогам 2024 года продажи лотерей выросли на 30% относительно 2023-го, сообщали ранее в аналитическом центре «Чек индекс» компании «Платформа ОФД», крупнейшем операторе фискальных данных. Параллельно увеличился и средний чек при покупке лотерейных билетов. Так, если в 2023 году он составлял 155 руб., то в 2024-м — 210 руб. Обычно на одну покупку, по данным «Чек индекса», приходится два-три лотерейных билета. Открытая финансовая отчетность доступна только по компаниям, представляющим бренд «Столото». Так, в 2024 году выручка АО «ТК Центр» выросла на 21,7% по сравнению с 2023-м и составила 33,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 8,2%, почти до 1,2 млрд руб. Выручка оператора лотереи АО «ГСЛ» за тот же период — 67,8 млрд руб. (плюс 16,9% год к году), чистая прибыль — 223,9 млн руб. (плюс 58,5%). Выручка оператора ООО «Спортлото» — 26,9 млрд руб. (плюс 39,5%), чистая прибыль — 135, 3 млн руб. (плюс 150,4%).

Почему лотереи выбирают те, кто постарше

Имидж лотерейного бизнеса в России, по словам эксперта в сфере культуры Евгения Сафронова, весьма высок. «Еще с советских времен и эпохи популярности «Спортлото» население доверяет лотереям и полагается на проверяющие органы, что весьма удивляет, — комментирует эксперт. — Молодежь, как и старшее поколение, тоже участвует в лотереях, но о росте их вовлеченности говорить не приходится. Предположу, что имидж лотерей как таковых строится исходя из задачи внушения надежности и солидности. Но именно это и не привлекает молодую аудиторию, всегда стремящуюся к динамике и новизне».

Аналогичную точку зрения высказал и глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков: целевая аудитория лотерей — те, кто привык к ним еще много лет назад. Молодое поколение, например, ориентировано в основном на букмекеров и ставки на результаты спортивных соревнований. «Стоит отметить рост маркетинговой активности лотерей, которые привлекают для рекламы известных деятелей шоу-бизнеса, — продолжает Кусков. — Но это больше направлено на поддержание бизнеса, а не на привлечение новой аудитории».

Чтобы заинтересовать представителей всех возрастных групп, лотерейный бизнес расширяет ассортимент лотерейных продуктов с элементами геймификации и необычными механиками, комментируют результаты исследования в «Национальной лотерее». «Результаты исследования свидетельствуют о том, что почти треть жителей России ежегодно участвуют в лотереях, а каждый пятый воспринимает лотерею как необычное развлечение», — добавляют в компании.

В пресс-службе еще одного крупного бренда лотерей — «Столото» рассказали, что активная аудитория лотерей под их брендом составляет 40 млн человек. Наиболее активно билеты покупают россияне в возрасте от 31 до 40 лет: на их долю приходится 28% участников. Аудитория в возрасте от 21 до 30 лет составляет 19%, от 18 до 20 лет — 4% участников «Столото».

Лотерейные билеты, считают в «Столото», «конкурируют в кошельке потребителя с онлайн-кинотеатрами, компьютерными играми и играми в мобильных приложениях». «Один из трендов последних лет — планирование бюджета на покупку лотерейных билетов, — отмечают в компании. — Согласно нашим данным, около половины участников заранее определяют для себя месячный бюджет на приобретение лотерейных билетов».