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Эксклюзив

Глава МТС рассказала о планах IPO «дочек» компании

МТС готовит к IPO еще три актива, помимо двух, о планах разместить которые компания объявила весной. Но для вывода на биржу любой из «дочек» нужно снижение ключевой ставки и нормализация рынка
Инесса Галактионова
Инесса Галактионова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

МТС запланировала вывести на биржу еще три дочерние компании — «МТС Линк», «МТС Exolve» и MTS Web Services (MWS), рассказала в интервью РБК глава компании Инесса Галактионова.

MWS была создана в конце прошлого года, она объединила в единую вертикаль все IT-бизнесы группы. «МТС Линк» — это экосистема сервисов видеосвязи, «МТС Exolve» — облачная платформа для создания и управления коммуникациями с клиентами.

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Инесса Галактионова

Ранее в марте МТС сообщила о планах в этом году провести IPO двух активов из портфеля группы — МТС AdTech (рекламные технологии) и «Юрент» (кикшеринг). В компании отмечали, что оба актива планомерно готовятся к IPO, но пока МТС ожидает более благоприятных условий для размещения.

Одним из важных индикаторов для возобновления активной инвестиционной деятельности и вывода «дочек» на биржу Галактионова назвала снижение ключевой ставки ниже 10%, уточнив, что это не единственный триггер. Нужна общая нормализация рыночной ситуации, когда начинает работать рынок, а не элементы регулирования, и инвесторы готовы вкладываться в сильные активы, а не хранить средства на депозитах. «Будем готовы вернуться к мыслям об IPO «дочек», если поймем, что ситуация нормализуется, а ставка, к примеру, еще будет не 10%, но уже и не 20%, и если наш актив смогут оценить по достоинству», — сказала Галактионова. Она отметила, что внутренние оценки стоимости активов варьируются, но речь идет о десятках или сотнях миллиардов возможной капитализации актива. Как только рынок будет готов, компания будет готова выводить активы на биржу в течение полугода, дополнила Галактионова.

В конце 2024-го МТС начала реорганизацию: компания должна превратиться в холдинг, нетелекоммуникационные бизнесы выделяются в отдельные юрлица под управлением новой компании «Экосистема МТС» (100-процентная «дочка» МТС). Сама МТС сосредоточилась на развитии телеком-направления. Тогда же в компании говорили, что ведут переговоры с потенциальными партнерами для своих направлений экосистемы, а также откажутся или перенесут на будущие периоды те инвестиции, которые не дают быстрой отдачи. Первыми под оптимизацию попали «МТС Авто», «МТС Умный дом» и МТС Travel.

Говоря о реструктуризации Галактионова отметила, что основной эффект от нее ожидает в третьем и четвертом кварталах 2025 года. По ее словам, первый этап реструктуризации пройден «очень достойно», ключевой задачей сейчас является сохранение лучших объединяющих качеств и синергии между направлениями при одновременном повышении их самостоятельности и устойчивости.

Цель трансформации, по словам Галактионовой, сделать бизнесы конкурентоспособными не только внутри «тепличных» условий экосистемы, но и на открытом рынке, что необходимо для масштабирования и высокой оценки при IPO. 

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Теги
Екатерина Шокурова
При участии
Анна Балашова, Ирина Парфентьева
МТС IPO ключевая ставка
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