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Технологии и медиа ,  
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На Google Maps нашли сверхсекретный беспилотник США

Новейший беспилотник выгодно отличается от других крупных подводных аппаратов возможностью модульной сборки в полевых условиях, его испытания продолжаются, и Пентагон не предоставлял детальных характеристик устройства
Фото: Сервис Google Maps
Фото: Сервис Google Maps

Прототип морского дрона Manta Ray заметили на спутниковых снимках американской военной базы Порт-Уэнеме в Калифорнии, изображение аппарата до сих пор доступно на Google Maps.

Снимки сделаны в 2024 году.

Эта военная база — крупный центр исследований, разработок и испытаний техники, отмечает проект WarZone, который одним из первых сообщил о находке. Судя по изображениям, размах «крыльев» составляет около 14 м, длина — примерно 10 м, хотя разработчики официально не сообщали о размерах устройства.

Manta Ray представляет собой новый класс подводных аппаратов большой дальности действия и полезной нагрузки, которые готовы к постоянным операциям в динамичных морских условиях. Аппарат разработан компанией Northrop Grumman, этой весной прототип прошел испытания в Калифорнии, отчитывался Пентагон.

Дрон разрабатывали с учетом того, что большинство крупных подводных аппаратов невозможно перевозить в собранном виде. Manta Ray благодаря модульной конструкции можно разобрать, доставить, а затем собрать в полевых условиях, пояснили в Northrop Grumman.

Пока мало известно, какую полезную нагрузку может нести беспилотник и какие задачи он призван выполнять, отмечает WarZone. Среди потенциальных миссий — разведка, наблюдение, рекогносцировка, подводное картографирование, а также поиск и установка мин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
беспилотники дроны США военная база
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