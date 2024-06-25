На Google Maps нашли сверхсекретный беспилотник США
Прототип морского дрона Manta Ray заметили на спутниковых снимках американской военной базы Порт-Уэнеме в Калифорнии, изображение аппарата до сих пор доступно на Google Maps.
Снимки сделаны в 2024 году.
Эта военная база — крупный центр исследований, разработок и испытаний техники, отмечает проект WarZone, который одним из первых сообщил о находке. Судя по изображениям, размах «крыльев» составляет около 14 м, длина — примерно 10 м, хотя разработчики официально не сообщали о размерах устройства.
Manta Ray представляет собой новый класс подводных аппаратов большой дальности действия и полезной нагрузки, которые готовы к постоянным операциям в динамичных морских условиях. Аппарат разработан компанией Northrop Grumman, этой весной прототип прошел испытания в Калифорнии, отчитывался Пентагон.
Дрон разрабатывали с учетом того, что большинство крупных подводных аппаратов невозможно перевозить в собранном виде. Manta Ray благодаря модульной конструкции можно разобрать, доставить, а затем собрать в полевых условиях, пояснили в Northrop Grumman.
Пока мало известно, какую полезную нагрузку может нести беспилотник и какие задачи он призван выполнять, отмечает WarZone. Среди потенциальных миссий — разведка, наблюдение, рекогносцировка, подводное картографирование, а также поиск и установка мин.
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