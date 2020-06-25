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СМИ узнали о предложении отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуме выступили за возможность пользователей сохранить за собой мобильный номер. Если законопроект будет принят, номер телефона можно будет продать или передать, в том числе по наследству
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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости
Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить россиянам сохранять за собой мобильные номера. Об этом со ссылкой на законопроект, который разработали депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, сообщил «Коммерсантъ».

Сейчас мобильные номера не являются частной собственностью. Авторы же предлагают закрепить в законе право пользователя сохранить за собой номер телефона, а также возможность продать его или передать, в том числе по наследству.

Такая возможность может стать «дополнительной услугой», от которой клиент сможет отказаться в любое время. Если же абонент не будет полгода оплачивать связь, эту услугу оператор будет вправе отключить, и пользователь потеряет свой номер.

По мнению авторов законопроекта, сотовые номера становятся все более «экономически ценными», о чем говорят рынок продажи «красивых» номеров и закрепленная в законе возможность сохранить номер при смене оператора.

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведет популярный канал в социальных сетях, является участником криптовалютных бирж, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Возможность поменять сотового оператора, при этом сохранив привычный номер телефона, у россиян появилась в конце 2013 года. Помимо этого, пользователи могут воспользоваться услугой блокировки номера с сохранением его за собой, подтвердили «Коммерсанту» в МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме» (бренд «Билайн»).

В МТС изданию уточнили, что для сохранения номера за абонентом тот должен раз в полгода совершать какое-либо оплачиваемое действие. Помимо этого клиенты могут без проблем переоформить номер на другого человека, отметили в «ВымпелКоме».

В то же время номерной емкостью владеют не сами операторы, а государство, пояснил изданию руководитель агентства Content Review Сергей Половников. Операторам же номера выдаются за фиксированную плату и на определенный период с привязкой к конкретному региону, отметил он. По словам Половникова, абонент при этом не может владеть мобильным номером, так же как номером паспорта или автомобиля, которые тоже выдает государство.

Автор: Виктория Полякова
Теги: номер телефона, абоненты
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