СМИ узнали о предложении отдать сотовые номера в собственность абонентам

В Госдуме выступили за возможность пользователей сохранить за собой мобильный номер. Если законопроект будет принят, номер телефона можно будет продать или передать, в том числе по наследству

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить россиянам сохранять за собой мобильные номера. Об этом со ссылкой на законопроект, который разработали депутаты Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, сообщил «Коммерсантъ».

Сейчас мобильные номера не являются частной собственностью. Авторы же предлагают закрепить в законе право пользователя сохранить за собой номер телефона, а также возможность продать его или передать, в том числе по наследству.

Такая возможность может стать «дополнительной услугой», от которой клиент сможет отказаться в любое время. Если же абонент не будет полгода оплачивать связь, эту услугу оператор будет вправе отключить, и пользователь потеряет свой номер.

По мнению авторов законопроекта, сотовые номера становятся все более «экономически ценными», о чем говорят рынок продажи «красивых» номеров и закрепленная в законе возможность сохранить номер при смене оператора.