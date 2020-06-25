Google запустила автоматическое удаление истории поиска и местоположений

История местоположений и поиска у новых пользователей ряда сервисов Google теперь будет удаляться автоматически каждые 18 месяцев, сообщили в компании. До этого активировать функцию можно было лишь вручную

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Google настроила автоматическое удаление истории местоположений и поиска в части своих сервисов для новых пользователей, сообщается в блоге компании.

Если раньше функцию надо было активировать вручную, то теперь она будет работать по умолчанию.

Когда пользователь впервые включит историю местоположений, сервис по умолчанию настроит автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такой же срок будет удалена и история приложений и поиска.

В то же время интервал хранения данных можно будет поменять на более короткий — три месяца, также информацию можно удалить и вручную.

Данные пользователя на YouTube будут автоматически удаляться каждые 36 месяцев. Больший срок хранения информации на видеосервисе Google объяснила тем, что так он сможет продолжить выдавать пользователям рекомендации, основанные на их интересах.