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Google запустила автоматическое удаление истории поиска и местоположений

История местоположений и поиска у новых пользователей ряда сервисов Google теперь будет удаляться автоматически каждые 18 месяцев, сообщили в компании. До этого активировать функцию можно было лишь вручную
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Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Google настроила автоматическое удаление истории местоположений и поиска в части своих сервисов для новых пользователей, сообщается в блоге компании.

Если раньше функцию надо было активировать вручную, то теперь она будет работать по умолчанию.

Когда пользователь впервые включит историю местоположений, сервис по умолчанию настроит автоматическое удаление данных через 18 месяцев. Через такой же срок будет удалена и история приложений и поиска.

В то же время интервал хранения данных можно будет поменять на более короткий — три месяца, также информацию можно удалить и вручную.

Данные пользователя на YouTube будут автоматически удаляться каждые 36 месяцев. Больший срок хранения информации на видеосервисе Google объяснила тем, что так он сможет продолжить выдавать пользователям рекомендации, основанные на их интересах.

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Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Новые правила коснутся только новых аккаунтов. Также они не будут действовать в отношении таких сервисов компании, как Gmail, «Google Диск» и «Google Фото».

Функцию автоматического удаления данных каждые три и 18 месяцев Google запустила еще в мае 2019 года, однако пользователи должны были сами активировать ее в настройках. В октябре того же года она заработала и для сервиса YouTube.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Google
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