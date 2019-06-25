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FedEx $190 (+18,82%) прогноз BMO Capital Markets к 11.06.20
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Инвесторы вложили в российский e-commerce рекордную сумму
В 2018 году иностранные и российские инвесторы вложили в отечественный рынок онлайн-торговли более $750 млн. Это рекордный показатель за последние несколько лет, но в общем объеме вложений в e-commerce в мире Россия занимает 1%
Фото: Michael Nagle / Bloomberg

Общий объем инвестиций в российскую онлайн-торговлю в прошлом году составил $756 млн, оценило агентство East-West Digital News (EWDN) на основе данных из открытых источников, информации от «Яндекс.Маркет», Ozon, Lamoda и других участников рынка, а также аналитиков Dsight и Data Insight. Это рекордный показатель за все время наблюдений (как минимум с 2014-го), отмечается в исследовании агентства (результаты исследования есть у РБК).

Инвестиции 2018 года значительно превышают показатели последних нескольких лет, когда вложения в этот сегмент составляли несколько десятков миллионов долларов. Главный редактор EWDN Адриан Хени считает минувший год переломной точкой. «Объем рынка онлайн-торговли начал активно развиваться, увеличилась интенсивность покупок со стороны населения даже несмотря на падение среднего чека и доходы населения, участники рынка стали развивать свою инфраструктуру, представляя стратегии на несколько лет вперед. То есть инвесторы увидели в рынке онлайн-торговли перспективу», — указал он.

Из привлеченных от инвесторов $756 млрд, большая часть ($500 млн) пришлась на инвестиции Сбербанка в совместное предприятие с «Яндексом» (сделка была закрыта в апреле 2018 года). В марте прошлого года Ozon привлек $61 млн от текущих акционеров — фондов Baring Vostok и МТС, а также еще примерно $80 млн — в конце 2018 — начале 2019 года. Кроме того, среди сделок аналитики отметили инвестиции Тинькофф Банка в Kassir.ru ($40 млн), вложения МТС в сервис YouDo ($17 млн) и S8 Capital — в сервис сравнения цен Price.ru ($12 млн). Показатель 2018 года не включает вливания в совместное предприятие Aliexpress Russia, о создании которого Alibaba Group, Mail.ru Group,
«МегаФоном» и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) договорились прошлой осенью. Лишь в июне этого года партнеры объявили, что планируют инвестировать в компанию $400 млн.

Как отметил на мероприятии, посвященном презентации исследования, основатель Dsight Арсений Даббаx, основные инвесторы в 2018 году — это корпоративные покупатели. Ключевыми событиями на рынке он также назвал сделку по созданию СП на базе «Яндекс.Маркета» и инвестиции АФК «Системы», МТС, Baring Vostok в Ozon. В дальнейшем, по его мнению, будет наблюдаться всплеск инвестиций в продвижение онлайн-площадок, в сервисы лояльности и скидок, что в итоге позитивно скажется на конечном покупателе.

Общий объем инвестиций в онлайн-торговлю в мире составил $56,9 млрд, то есть на российский рынок приходился лишь 1% этой суммы. Для сравнения китайская онлайн-торговля привлекла за указанный период $30,7 млрд, онлайн-рынок США — $11,9 млрд, подсчитала EWDN.

По прогнозу Адриана Хени, в ближайшие пять лет инвестиции в рынок будут только увеличиваться. Согласно ожиданиям EWDN, российский рынок онлайн-торговли в ближайшие четыре-пять лет может вырасти втрое, и инвестиции будут увеличиваться пропорционально росту рынка. Как пояснил Хени, российский рынок на данный момент отстает от ключевых рынков Европы и США, но нет причин сомневаться в том, что в своем развитии он догонит другие страны.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: онлайн-торговля, e-commerce, инвестиции
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