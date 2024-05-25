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У берегов Окинавы обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой

В Южно-Китайском море обнаружили подлодку времен Второй мировой войны
У берегов Окинавы обнаружили затопленную в 1944 году американскую подлодку USS Harder, которая совершала дерзкие атаки на японский флот во Второй мировой войне. Ее командиром был «убийца эсминцев» Сэмюэль Дили
Подводная лодка USS Harder
Подводная лодка USS Harder (Фото: U.S. Navy)

На дне Южно-Китайского моря обнаружили одну из легендарных американских подводных лодок времен Второй мировой войны — USS Harder, сообщает археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), передает Business Insider. У судна почти нет повреждений, за исключением боевой рубки, уточнили в департаменте.

Проект «Lost 52», посвященный поиску 52 затонувших во время Второй мировой войны американских подлодок, сообщил, что подлодка USS Harder обнаружена у берегов японского острова Окинава на глубине 1140 м.

«Подводные лодки из-за самой их конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличное состояние сохранности объекта и качество данных, собранных «Lost 52», позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего судна», — говорится в заявлении NHHC.

Проект использовал технологии фотограмметрии и подводной робототехники, чтобы найти и сделать снимки Harder, которая была потоплена Японией у берегов Филиппин в 1944 году. Соучредитель «Lost 52» Тим Тэйлор является генеральным директором компании Tiburon Subsea, которая специализируется на сборе данных о дне океана с помощью подводных беспилотных летательных аппаратов.

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Фумио Кисида&nbsp;на авиабазе Ирума в префектуре Сайтама недалеко от Токио, Япония

USS Harder (SS-257) — дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Ее начали строить в декабре 1941 года, а весной 1943 года судно направили на боевое дежурство на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе. Подлодка успела совершить шесть боевых походов. Как сказал директор NHHC и контр-адмирал в отставке Сэмюэл Кокс, судно совершало «особенно дерзкие атаки» против японцев. В ходе одного из патрулирований Harder потопила три японских эсминца, а также уничтожила или повредила еще два.

В ходе последнего выхода в августе 1944 года вместе с другой подводной лодкой — USS Hake — Harder обнаружила два японских корабля в заливе Дасол возле острова Лусон на севере Филиппин. Подводная лодка успела выпустить три торпеды, прежде чем была затоплена в результате атаки глубинными бомбами 24 августа 1944 года. На борту находились 79 моряков, включая командира Сэмюэля Дили, которого называли «убийца эсминцев».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Вторая мировая война подводная лодка затонувшее судно ВМС США
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