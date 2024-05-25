У берегов Окинавы обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой

У берегов Окинавы обнаружили затопленную в 1944 году американскую подлодку USS Harder, которая совершала дерзкие атаки на японский флот во Второй мировой войне. Ее командиром был «убийца эсминцев» Сэмюэль Дили

Подводная лодка USS Harder (Фото: U.S. Navy)

На дне Южно-Китайского моря обнаружили одну из легендарных американских подводных лодок времен Второй мировой войны — USS Harder, сообщает археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), передает Business Insider. У судна почти нет повреждений, за исключением боевой рубки, уточнили в департаменте.

Проект «Lost 52», посвященный поиску 52 затонувших во время Второй мировой войны американских подлодок, сообщил, что подлодка USS Harder обнаружена у берегов японского острова Окинава на глубине 1140 м.

«Подводные лодки из-за самой их конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличное состояние сохранности объекта и качество данных, собранных «Lost 52», позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего судна», — говорится в заявлении NHHC.

Проект использовал технологии фотограмметрии и подводной робототехники, чтобы найти и сделать снимки Harder, которая была потоплена Японией у берегов Филиппин в 1944 году. Соучредитель «Lost 52» Тим Тэйлор является генеральным директором компании Tiburon Subsea, которая специализируется на сборе данных о дне океана с помощью подводных беспилотных летательных аппаратов.

USS Harder (SS-257) — дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Ее начали строить в декабре 1941 года, а весной 1943 года судно направили на боевое дежурство на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе. Подлодка успела совершить шесть боевых походов. Как сказал директор NHHC и контр-адмирал в отставке Сэмюэл Кокс, судно совершало «особенно дерзкие атаки» против японцев. В ходе одного из патрулирований Harder потопила три японских эсминца, а также уничтожила или повредила еще два.

В ходе последнего выхода в августе 1944 года вместе с другой подводной лодкой — USS Hake — Harder обнаружила два японских корабля в заливе Дасол возле острова Лусон на севере Филиппин. Подводная лодка успела выпустить три торпеды, прежде чем была затоплена в результате атаки глубинными бомбами 24 августа 1944 года. На борту находились 79 моряков, включая командира Сэмюэля Дили, которого называли «убийца эсминцев».