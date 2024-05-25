У берегов Окинавы обнаружили одну из легендарных подлодок Второй мировой
На дне Южно-Китайского моря обнаружили одну из легендарных американских подводных лодок времен Второй мировой войны — USS Harder, сообщает археологический отдел Управления военно-морской истории и наследия США (NHHC), передает Business Insider. У судна почти нет повреждений, за исключением боевой рубки, уточнили в департаменте.
Проект «Lost 52», посвященный поиску 52 затонувших во время Второй мировой войны американских подлодок, сообщил, что подлодка USS Harder обнаружена у берегов японского острова Окинава на глубине 1140 м.
«Подводные лодки из-за самой их конструкции могут быть сложной задачей для идентификации, но отличное состояние сохранности объекта и качество данных, собранных «Lost 52», позволили NHHC подтвердить идентичность затонувшего судна», — говорится в заявлении NHHC.
Проект использовал технологии фотограмметрии и подводной робототехники, чтобы найти и сделать снимки Harder, которая была потоплена Японией у берегов Филиппин в 1944 году. Соучредитель «Lost 52» Тим Тэйлор является генеральным директором компании Tiburon Subsea, которая специализируется на сборе данных о дне океана с помощью подводных беспилотных летательных аппаратов.
USS Harder (SS-257) — дизель-электрическая подводная лодка класса Gato. Ее начали строить в декабре 1941 года, а весной 1943 года судно направили на боевое дежурство на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе. Подлодка успела совершить шесть боевых походов. Как сказал директор NHHC и контр-адмирал в отставке Сэмюэл Кокс, судно совершало «особенно дерзкие атаки» против японцев. В ходе одного из патрулирований Harder потопила три японских эсминца, а также уничтожила или повредила еще два.
В ходе последнего выхода в августе 1944 года вместе с другой подводной лодкой — USS Hake — Harder обнаружила два японских корабля в заливе Дасол возле острова Лусон на севере Филиппин. Подводная лодка успела выпустить три торпеды, прежде чем была затоплена в результате атаки глубинными бомбами 24 августа 1944 года. На борту находились 79 моряков, включая командира Сэмюэля Дили, которого называли «убийца эсминцев».
Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма
Рекордная цена: как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса
В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире
Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях
Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Барометр отрасли: химическая промышленность
Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API
Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации в команде
Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии
Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования