Разработчик ChatGPT попытался запретить конкурентам брать схожие названия

OpenAI подала заявку для получения патента на GPT после попыток других компаний зарегистрировать товарный знак. Рассмотрение всех обращений займет месяцы, а решение не предопределено, считает юрист

Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Американская OpenAI, разработавшая чат-бот с искусственным интеллектом (ИИ) ChatGPT, подала заявку на регистрацию товарного знака GPT на фоне многочисленных попыток других компаний получить такой патент, пишет TechCrunch.

Заявка от OpenAI была подана в декабре, а в марте компания попросила Управление по патентам и товарным знакам США ускорить процесс, указав на «множество нарушений и контрафактных приложений».

Компания OpenAI представила универсальный чат-бот ChatGPT в конце ноября 2022-го. Его создали на суперкомпьютере Azure AI на основе языковой модели GPT-3,5 от OpenAI. Чат-бот способен вести диалог, спорить, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии, давать медицинские советы и т.д. Он доступен всем желающим.

Просьба была отклонена, пишет издание. В ответе ведомства говорится, что юристы OpenAI не уплатили необходимый взнос и не предоставили «документальные доказательства, подтверждающие обоснованность» запроса со стороны компании.

Учитывая очередь из заявителей на товарный знак GPT, принятие решения американскими властями по поводу выдачи патента может занять еще до пяти месяцев, считает юрист из Carr & Ferrell Джефферсон Шер. Он выразил мнение, что даже с учетом заявки от OpenAI решение не предопределено. В то же время у компании есть «масса причин» ожидать, что результат будет в ее пользу.

TechCrunch отмечает, что аббревиатура GPT (Generative Pre-trained Transformer, генеративный предварительно обученный трансформер) содержит слово Transformer. Оно, в частности, в 2017 году использовалось Google для названия архитектуры нейронной сети, получившей широкое распространение.

Издание спросило Шера, столкнется ли OpenAI с трудностями при регистрации бренда с учетом того, что GPT имеет в названии описание широко использующейся технологии. Юрист допустил, что даже в этом случае патент может быть выдан, и привел пример компании IBM. Расшифровка ее зарегистрированного названия — International Business Machines — тоже содержит широко используемый термин. Это не гарантирует выдачи патента OpenAI, но подобные прецеденты помогают, считает Шер. Дополнительным аргументом может стать тот факт, что компания применяет GPT в названии еще с 2018 года, когда впервые выпустила свою нейросеть, добавил юрист.