Разработчик системы распознавания лиц рассказал о страхе вокруг биометрии

Глава NtechLab — разработчика системы распознавания лиц, которая используется в розыске, назвал преувеличенными страхи из-за работы властей с биометрией. Он настаивает, что технологии работают выборочно

Алексей Паламарчук (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Алексей Паламарчук, гендиректор NtechLab, разработчика решений в области видеоаналитики, которые использовались во время чемпионата мира по футболу 2018 года для недопуска на стадионы людей, включенных в базы правонарушителей, а во время пандемии коронавируса — для мониторинга большого скопления людей в Москве, в интервью РБК прокомментировал страхи по поводу работы государства с биометрией. Он назвал их «сильно преувеличенными», потому что «в случае с государством эти процессы очень регламентированы».

Глава NtechLab отметил, что на бытовом плане в биометрии «нет ничего, чего не видят ваши соседи, друзья, случайные прохожие на улице». «Биометрия всегда работает выборочно: если человек находится в базе данных разыскиваемых или пропавших без вести, то аналитика работает по этой базе. Неправда, что она анализирует всех, как в американских фильмах о будущем: показывает карточку, кто это, чем занимается и т.д. Насколько знаю, такой задачи нет, и аналитика так не работает», — рассказал Паламарчук. Он отметил, что пользователи сами передают свою биометрию, например, производителям смартфонов и других «умных» устройств, и их производители могут использовать полученные данные не только тогда, когда пользователь добровольно показывает свое лицо, чтобы разблокировать девайс.

Сама NtechLab не обрабатывает и не хранит биометрические и персональные данные, которые анализирует решение компании. «Мы инструмент <…>. Обработка биометрической информации происходит на стороне заказчиков, с учетом тех полномочий, которые у них для этого есть. Часть наших инструментов работает в закрытом сегменте, они не подключены вообще ни к чему, мы не знаем, что с ними делает заказчик. И, я бы сказал, не хотим знать, потому что это большая ответственность», — рассказал Алексей Паламарчук.

По его словам, если раньше системы безопасности больше работали на раскрытие преступлений, то сейчас основной акцент делается на профилактику, чтобы преступлений не произошло. Например, видеоаналитика позволяет выявлять людей, находящихся в розыске, пропавших без вести. «Сейчас есть тенденция, что особо опасных людей находят не в столицах. Могу только догадываться, но, видимо, считая, что Москва и Санкт-Петербург — это города, где очень развито видеонаблюдение, они, чтобы скрыться, уезжают на другие территории. И как только там появляется видеоаналитика, это дает эффект», — сообщил Паламарчук. Он привел в пример недавний случай в Новосибирске, когда благодаря видеоаналитике NtechLab нашли цыганку, которая была в розыске 21 год за торговлю наркотиками. Глава компании затруднился спрогнозировать, к какому сроку системами видеоаналитики будут охвачены все населенные пункты в России, но отметил, что времена, когда видеонаблюдение будет покрывать большую часть городской застройки, — это близкая перспектива.