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Технологии и медиа ,  
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«Китайский ответ» Instagram получил первую прибыль

FT: китайский сервис Xiaohongshu, схожий с Instagram, получил первую прибыль
Приложение Xiaohongshu показало первую прибыль и стало самой быстрорастущей соцсетью в Китае, где заблокированы зарубежные сервисы. Это стало возможным благодаря отмене COVID-ограничений. Однако ясных перспектив IPO нет
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Китайское приложение для обмена видео и фотографиями Xiaohongshu впервые по итогам года принесло чистую прибыль в $500 млн при выручке в $3,7 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Для сравнения, 2022 год завершился для компании с убытком на $200 млн при выручке около $2 млрд.

Xiaohongshu переводится как «маленькая красная книга» (аналогично неофициальному названию сборнику цитат Мао Цзедуна) и стал сенсацией среди китайских пользователей интернета и редкой историей успеха в сфере китайских соцсетей, пострадавшей в последнее время от ухода зарубежных инвесторов и мрачных прогнозов аналитиков.

Financial Times сравнивает приложение с Instagram (владелец соцсети Meta признан экстремистской организацией и запрещен в России), схожим образом описывает сервис и South China Morning Post, называя его китайским ответом Instagram.

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Фото:Mario Tama / Getty Images

В прошлом году количество активных ежемесячных пользователей Xiaohongshu достигло 312 млн, что на 20% больше, чем годом ранее. Как отмечает FT, это сделало ее самой быстрорастущей крупной социальной сетью в Китае.

Приложение Xiaohongshu популярно среди молодых китаянок, интересующихся модой, путешествиями, бьюти-сферой, а также у мужчин благодаря особому вниманию при продвижении мемов, контента об автомобилях и научной фантастике. Около 70% пользователей — женщины, половина — моложе 30 лет.

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По оценке одного инвестора, будущее Xiaohongshu остается неясным, поскольку четкого пути к первому IPO нет. «Я позитивно отношусь к компании, но отсутствие четкого выхода через IPO — большая проблема», — указал он. По мнению экспертов, выход на публичное размещение акций будет сложен для компании в связи с массивом потребительских данных, которые они обрабатывает.

Xiaohongshu начала приносить прибыль благодаря отмене политики «нулевого COVID» в стране, оценил глава технологического аналитического центра Haitun Ли Чэндун. Это привело к тому, что бренды нарастили свои маркетинговые расходы.

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Фото:Ingram Images / Global Look Press

В 2021 году Xiaohongshu стал объектом проверки со стороны китайского регулятора.

Тогда аккаунт соцсети опубликовал в Weibo (похож на Twitter) фразу «Скажите громко, какая сегодня дата?». Публикация появилась в годовщину подавления китайскими войсками демонстрации студентов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Репрессии против протестующих студентов остаются одной из самых деликатных тем для властей Китая, удаляющих информацию о произошедшем, причинах протестов, количестве жертв среди мирных граждан и называющих разгон демонстрантов «историческим инцидентом».

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