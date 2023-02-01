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Зарплата гендиректора Intel сократится на четверть

Гендиректор Intel Пэт Гелсингер сократил себе заплату на 25%
Пэт Гелсингер
Пэт Гелсингер (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Корпорация Intel на фоне падения доходов сократила заработные платы сотрудников разных уровней, сообщает Bloomberg.

Зарплату руководителей среднего звена снизили на 5%, топ-менеджеров — на 10%, исполнительного руководства — на 15%. А генеральный директор Intel Пэт Гелсингер урезал себе зарплату на 25%.

Кроме того, компания сократила численность персонала, пенсионные отчисления и расходы на новые предприятия. Ожидается, что все эти меры позволят сэкономить $3 млрд в год, а к концу 2025-го сумма вырастет до $10 млрд. Изменения «призваны значительнее повлиять на руководство и помогут поддержать уровень инвестиций и сохранить общий штат сотрудников», заявили в Intel.

В конце января корпорация опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал и весь прошлый год. Выручка Intel в этом квартале составила $14 млрд, что на 32% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Чистый убыток — $664 млрд, а скорректированная чистая прибыль на акцию упала до $0,10, что на 114% ниже результата 2021-го.

Выручка сегмента компьютеров (СCG) и data-центров (DCAI) в прошлом году снизилась на 36 и 22% соответственно по сравнению с 2021-м. Как отмечает Reuters, это два главных направления бизнеса компании. По данным технологической исследовательской фирмы IDC, Intel по-прежнему доминирует на рынке чипов для компьютеров и серверов, занимая 70%, но еще в 2017 году доля компании на рынке достигала 90%.

Гендиректор Intel заявил, что компания «оступилась» и уступила конкурентам (в их числе Reuters называет AMD). По мнению представителя IDC, Intel уже не в состоянии вернуть себе нишу рынка.

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В текущем первом квартале Intel ожидает получить доход в размере $10,5–11,5 млрд, а скорректированную прибыль на акцию — $0,80.

Теги
Intel Зарплаты убыток выручка
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