Минкульт запретит артистам театров летать на гастроли бизнес-классом

Минкультуры меняет условия поддержки гастролей театров. Теперь за показ спектаклей они будут получать прописанный в договоре процент от сборов, а летать на гастроли бизнес-классом смогут только народные артисты и худруки

Министр культуры РФ Владимир Мединский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Новые правила, которые начнут действовать уже в этом году, предусматривают главным образом пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, следует из подготовленного министерством документа, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Одно из главных изменений — введение нормативов для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля по-прежнему будет зависеть от валового сбора за представление, но теперь его размер четко оговаривается, что позволит «исключить разночтения и договорные цены на спектакли». Ранее сумма варьировалась от 35 до 70% от валового сбора за спектакль в зависимости от постановки.

Для каждой категории театров министерство предлагает ввести свои нормативы. Так, для подведомственных Минкультуры театров, таких, к примеру, как Большой театр, Академический театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций и др., размер выплаты за показ постановки на гастрольной площадке составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение предусмотрено для спектаклей, кассовые сборы которых составляет менее 600 тыс. руб. за представление. Тогда сумма вознаграждения может превышать 60% его валовых сборов, но не более, чем 500 тыс. руб. При стоимости спектакля свыше 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

Детские театры, участвующие в программе «Большие гастроли», смогут претендовать на больший размер вознаграждение. Выплаты за показ спектакля для них составят не более 70% от валового сбора, но при условии, что цена билета не превысит 250 руб.