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Технологии и медиа ,  
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Минкульт запретит артистам театров летать на гастроли бизнес-классом
Минкультуры меняет условия поддержки гастролей театров. Теперь за показ спектаклей они будут получать прописанный в договоре процент от сборов, а летать на гастроли бизнес-классом смогут только народные артисты и худруки
Министр культуры РФ Владимир Мединский  (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Минкультуры разработало критерии реализации федеральной программы «Большие гастроли». Новые правила, которые начнут действовать уже в этом году, предусматривают главным образом пересмотр схемы финансирования театральных гастролей, следует из подготовленного министерством документа, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердили РБК в пресс-службе Минкультуры.

Одно из главных изменений — введение нормативов для оплаты расходов на организацию гастролей театров. Размер вознаграждения за показ спектакля по-прежнему будет зависеть от валового сбора за представление, но теперь его размер четко оговаривается, что позволит «исключить разночтения и договорные цены на спектакли». Ранее сумма варьировалась от 35 до 70% от валового сбора за спектакль в зависимости от постановки.

Для каждой категории театров министерство предлагает ввести свои нормативы. Так, для подведомственных Минкультуры театров, таких, к примеру, как Большой театр, Академический театр имени Евгения Вахтангова, Мариинский театр, Театр наций и др., размер выплаты за показ постановки на гастрольной площадке составит не более 60% от валового сбора за спектакль. Исключение предусмотрено для спектаклей, кассовые сборы которых составляет менее 600 тыс. руб. за представление. Тогда сумма вознаграждения может превышать 60% его валовых сборов, но не более, чем 500 тыс. руб. При стоимости спектакля свыше 3 млн руб. сумма вознаграждения не может превышать 50% кассовых сборов.

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Детские театры, участвующие в программе «Большие гастроли», смогут претендовать на больший размер вознаграждение. Выплаты за показ спектакля для них составят не более 70% от валового сбора, но при условии, что цена билета не превысит 250 руб.

При подготовке предложений репертуара театрам рекомендовано включать в гастрольный график спектакли, собирающие аншлаги. Станет ли эта рекомендация обязательной и будет ли отдаваться приоритет при финансировании наиболее востребованным у зрителей спектаклям, в документе не указано.

Еще одно нововведение касается расходов на перелет театральных трупп. Пользоваться бизнес-классом теперь смогут только народные артисты и художественные руководители. Все остальные артисты будут летать экономклассом.

Минкультуры также предлагает внести в программу страхование груза. Театры возят на гастроли дорогостоящие декорации, а их страховка, как говорится в документе, сейчас не предусмотрена.

В 2018 году в «Больших гастролях» и связанных с ней детской, межрегиональной и зарубежной программах было задействовано 160 городов в 85 регионах. 248 театров показали почти 2 тыс. спектаклей, на которых побывали 700 тыс. зрителей, следует из материалов Минкультуры.

Позже в понедельник, 25 марта, о введении критериев для программы «Большие гастроли» с 2019 года сообщил на совещании с театральными деятелями глава Минкультуры Владимир Мединский. «Мы пять лет поработали по достаточно стихийно сложившимся правилам. В этом году мы решили их поменять», — сказал министр. По словам Мединского проект предложений был разослан театрам, на основании всех поступивших замечаний был подготовлен проект документа. «Сегодня будет подписан соответствующий указ», — констатировал Мединский.

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Федеральная программа «Большие гастроли» была запущена в 2014 году. За возобновление поддержки «Больших гастролей» столичных театров неоднократно выступали театральные деятели, в том числе основатель и худрук «Табакерки» Олег Табаков.

Сейчас «Большими гастролями» охвачены все регионы России. Одна из задач программы — дать жителям отдаленных регионов страны возможность знакомиться с репертуаром лучших российских театров. Обязательным условием проведения гастролей в регионах является демократичная ценовая политика: цена билета на постановки гастролеров не может превышать стоимость на спектакли местных театров. При этом доходы от продажи билетов оставляют себе принимающие театры.

Реализует программу ФГБУК «Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности», созданный Минкультуры по поручению Владимира Путина. В 2018 году доход центра составил 363 млн руб., расходы — 574 млн руб. В этом году центр, согласно последней редакции плана финансово-хозяйственной деятельности, рассчитывает на 109 млн руб. дохода, из которых из бюджета будет выделено 80 млн руб., расходы пока оцениваются в 82 млн руб.

Автор: Мария Истомина
Теги: Минкультуры, гастроли, Большой театр
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