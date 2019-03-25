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Технологии и медиа ,  
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Главред Lenta.ru станет куратором медиа в холдинге Александра Мамута
Владимир Тодоров пока будет совмещать эту работу с руководством изданием. Свой пост в Rambler&Co. покинет основатель Championat.com Дмитрий Сергеев. Перестановки проходят на фоне возможного вхождения Сбербанка в капитал Rambler
Владимир Тодоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров займет пост директора департамента по развитию медиа в холдинге Александра Мамута Rambler Group, рассказали РБК три источника, близких к интернет-компании. По словам одного из них, предполагается передача Тодорову «функционала директора по развитию медиа, он будет совмещать эту позицию с постом главреда Lenta.ru, пока не найдена замена». Пост исполнительного директора по медиа Rambler Group сохранит Андрей Цыпер, уточнил источник РБК.

Кроме того, должность операционного директора Rambler&Co. покидает основатель Championat.com Дмитрий Сергеев, рассказали четыре источника РБК, близких к холдингу. Его должность будет упразднена, говорит один из них. Другой источник сообщил, что об уходе Сергеев объявил на общем собрании в компании около двух недель назад.

Тодоров и Сергеев отказались от комментариев. Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян сообщил РБК, что в дирекции по медиа создаются три департамента — операционно-бюджетный, по маркетингу и развитию продуктов и по развитию медиа. Тодоров возглавит медийный департамент. По словам Абрамяна, ответственным за стратегию медийных активов остается Андрей Цыпер. Задачей Тодорова в новой должности он назвал развитие компетенций в сфере «новых медиа». 

Кадровые перестановки проходят на фоне возможного вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group. О том, что банк может стать акционером группы, со ссылкой на свои источники сообщил в феврале Reuters. Возможное вхождение Сбербанка в капитал Rambler Group подтверждали тогда и источники РБК.

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Сбербанк обсуждает покупку Rambler

Предполагаемая схема сделки, по данным одного из собеседников РБК, может включать выкуп структурами Сбербанка долга Rambler Group перед банком «ФК Открытие», залогом по которому выступают акции и доли компаний медиагруппы. В дальнейшем выкупленный долг может быть конвертирован в акции Rambler Group, речь может идти о пакете ниже контрольного, уточнял источник РБК.

Владимир Тодоров был назначен главным редактором Lenta.ru в августе 2017 года. Он сменил на этом посту Александра Белоновского, а до того возглавлял в редакции отдел интернета и СМИ.

Всероссийская ежемесячная аудитория Rambler&Co. только на стационарных компьютерах в январе 2019 года составила, по данным Mediascope, 8,3 млн россиян в возрасте 12–64 лет. Аудитория Lenta.ru за указанный период превысила 2 млн россиян. По этому показателю издание занимает третье место среди 23 проектов интернет-холдинга.

Автор: Мария Истомина
Теги: Lenta.ru, Владимир Тодоров, Александр Мамут
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