Главред Lenta.ru станет куратором медиа в холдинге Александра Мамута

Владимир Тодоров пока будет совмещать эту работу с руководством изданием. Свой пост в Rambler&Co. покинет основатель Championat.com Дмитрий Сергеев. Перестановки проходят на фоне возможного вхождения Сбербанка в капитал Rambler

Владимир Тодоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров займет пост директора департамента по развитию медиа в холдинге Александра Мамута Rambler Group, рассказали РБК три источника, близких к интернет-компании. По словам одного из них, предполагается передача Тодорову «функционала директора по развитию медиа, он будет совмещать эту позицию с постом главреда Lenta.ru, пока не найдена замена». Пост исполнительного директора по медиа Rambler Group сохранит Андрей Цыпер, уточнил источник РБК.

Кроме того, должность операционного директора Rambler&Co. покидает основатель Championat.com Дмитрий Сергеев, рассказали четыре источника РБК, близких к холдингу. Его должность будет упразднена, говорит один из них. Другой источник сообщил, что об уходе Сергеев объявил на общем собрании в компании около двух недель назад.

Тодоров и Сергеев отказались от комментариев. Член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян сообщил РБК, что в дирекции по медиа создаются три департамента — операционно-бюджетный, по маркетингу и развитию продуктов и по развитию медиа. Тодоров возглавит медийный департамент. По словам Абрамяна, ответственным за стратегию медийных активов остается Андрей Цыпер. Задачей Тодорова в новой должности он назвал развитие компетенций в сфере «новых медиа».

Кадровые перестановки проходят на фоне возможного вхождения Сбербанка в капитал Rambler Group. О том, что банк может стать акционером группы, со ссылкой на свои источники сообщил в феврале Reuters. Возможное вхождение Сбербанка в капитал Rambler Group подтверждали тогда и источники РБК.