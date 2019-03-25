Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,66 0,79 EUR Бирж. 73,07 0,44 Brent 66,70 -2,33% USD Нал. 65,67 63,96 EUR Нал. 74,04 71,93 USD ЦБ 63,77 0,03 EUR ЦБ 72,59 -0,20 EUR/USD 1,1296 -0,0074 BTC/USD Бирж. 4 036,00 -5,40 IMOEX 2 492,70 -0,60% RTSI 1 213,40 -1,96% DJIA 25 502,32 -1,77% Nasdaq 7 642,67 -2,50%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 63,77 (+0,03) Quote, 22 мар, 12:19
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 72,59 (-0,2) Quote, 22 мар, 12:19
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника Технологии и медиа, 03:17 В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой Политика, 02:53 Президент Сербии заявил о нежелании вступать в НАТО Политика, 02:18 Российский Ту-154 совершит наблюдательный полет над США Политика, 01:28 Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера Политика, 01:11 Сборная Германии на последней минуте вырвала победу в игре с Нидерландами Спорт, 01:06 Патрушев назвал закон о суверенном Рунете вынужденной мерой Общество, 01:06 Экс-главу владевшей «Зимней вишней» фирмы задержали в Польше Общество, 00:19 Более 360 беженцев покинули сирийский лагерь «Эр-Рукбан» Политика, 00:09 Доставка сравняла счет Pro, 00:00 Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах Бизнес, 00:00 Кремль счел актом агрессии заявление НАТО о бомбардировках Югославии Политика, 24 мар, 23:27 Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией Политика, 24 мар, 22:57 Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН Политика, 24 мар, 22:50
Технологии и медиа ,  
0 
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Раньше удалить переписку можно было только в течение 48 часов, теперь этого ограничения нет. Старые сообщения могут вырвать из контекста и использовать десятилетия спустя, отметил Павел Дуров
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда — вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

«За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей», — пишет Дуров. Все эти данные хранятся в почтовых ящиках других пользователей и повлиять на них невозможно. «Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда», — продолжил он.

Бизнес
Глава Facebook увидел будущее соцсетей в большей приватности

При этом, в следующие десятилетия объем таких данных может легко увеличиться в четыре раза, считает основатель Telegram. «Старое сообщение, о котором вы уже и забыли, могут вырвать из контекста и использовать против вас десятилетия спустя», — пояснил Дуров.

Он отметил, что несмотря на все усилия в области шифрования и конфиденциальности, у пользователей мало контроля над их данными. По его словам, в Telegram учли, что некоторые могут злоупотреблять возможностью стирать переписку, но все равно решили внедрить такую функцию.

Помимо этой функции, Telegram расширил возможности приватности — теперь пользователи могут скрывать свое имя и фото в случаях, когда их сообщение пересылают третьим лицам.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Telegram, Павел Дуров, приватность
Материалы по теме
Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки
Технологии и медиа
Акимов объяснил неспособность Роскомнадзора заблокировать Telegram
Технологии и медиа
Чиновников обучат вести Instagram и анонимные Telegram-каналы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter