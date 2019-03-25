Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Раньше удалить переписку можно было только в течение 48 часов, теперь этого ограничения нет. Старые сообщения могут вырвать из контекста и использовать десятилетия спустя, отметил Павел Дуров

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Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«Не имеет значения, кто отправил сообщение и когда — вы полностью контролируете его. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если хотите», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее пользователи могли удалять у себя и получателя только сообщения, отправленные в течение последних 48 часов, теперь эти ограничения сняли. Кроме того, Telegram разрешил полностью стирать так называемые секретные чаты.

«За последние 10-20 лет каждый из нас обменялся миллионами сообщений с тысячами людей», — пишет Дуров. Все эти данные хранятся в почтовых ящиках других пользователей и повлиять на них невозможно. «Отношения начинаются и заканчиваются, но истории обмена сообщениями с бывшими друзьями и бывшими коллегами остаются доступными навсегда», — продолжил он.