«ЭР-Телеком Холдинг» вложит ₽13 млрд в модернизацию сети

«ЭР-Телеком Холдинг» (оказывает услуги доступа в интернет, платного телевидения и фиксированной телефонии под брендом «Дом.ru») в 2019 году планирует потратить на модернизацию сети более 2 млрд руб., а в ближайшие 3-4 года — около 13 млрд руб. Об этом РБК рассказал глава и основной акционер «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

Модернизация должна позволить увеличить скорость в расчете на одного абонента с нынешних 100 Мбит/с до 1-10 Гбит/с. «Новые технологии, особенно [сетей мобильной связи пятого поколения] 5G, будут требовать скорости более 100 Мбит/с, определенного уровня надежности соединения, задержки сигнала. Без этого будет невозможно реализовать многие сервисы, связанные с виртуальной реальностью, беспилотным транспортом, телемедициной, робототехникой», — указал Кузяев.

По словам Кузяева, для оказания качественной услуги базовые станции в 5G должны располагаться через каждые 100-300 метров, и они должны быть подключены к высокоскоростным сетям. Он рассчитывает, что «ЭР-Телеком» сможет оказывать сервисную услугу с использованием своих сетей. По мнению Кузяева, правильно, чтобы в России 5G развивалась по конкурентной модели. Если же государство остановится на варианте развития единого инфраструктурного оператора, на котором настаивает Минкомсвязи, оно должно разрешить работать на его сети любой заинтересованной в этом компании, считает глава «ЭР-Телеком Холдинга». «В России низкие цены на интернет и мобильную связь при хорошем качестве услуги сложились благодаря конкуренции и открытому рынку. Если сейчас не будет найдено решение, как сохранить дух конкуренции в телекоммуникационной отрасли, мы можем прийти к тому, что цены на связь будет регулировать государство, как это, например, происходит с тарифами на газ», — указал он.

Помимо модернизации существующей сети «ЭР-Телеком Холдинг» намерен в тех регионах, где уже присутствует, выйти в населенные пункты, размером меньше 100 тыс. человек, а также планирует выходить в новые для себя регионы (сейчас «ЭР-Телеком» не представлен в ряде регионов Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, а также в Москве и Подмосковье), как за счет строительства новых сетей, так и через приобретения местных компаний. К концу 2020 года «ЭР-Телеком Холдинг» намерен завершить строительство собственной магистральной сети. На приобретения компания готова потратить в этом году 6-10 млрд руб. Общие капитальные затраты в этом году могут достичь 13 млрд руб.

По предварительной оценке «ТМТ Консалтинга», по итогам 2018 года по количеству абонентов «ЭР-телеком Холдинг» занимал 12% российского рынка, уступая «Ростелекому» (36%), и 8% — на рынке платного телевидения (впереди были «Триколора» с 28% рынка и «Ростелеком» с 23%).