Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 73,75 (-0,22) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 89,67 (+0,13) Инвестиции, 24 фев, 14:49
Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Pro, 08:39 Власти Москвы предупредили о возможных 9-балльных пробках Общество, 08:27 СМИ узнали о шансе бывшего куратора медиа возглавить «Космическую связь» Технологии и медиа, 08:18 Прокуратура оштрафовала опубликовавшего фото Гитлера жителя Якутии Общество, 08:04 Почему в Walmart решили не экономить на зарплатах — Bloomberg Pro, 08:00 В Роспотребнадзоре оценили возможность роста заболеваемости коронавирусом Общество, 07:42 Мэрия Москвы разработала собственный защищенный мессенджер Технологии и медиа, 07:00 Австрия предложит ЕС ввести «зеленые паспорта» для вакцинированных Политика, 06:53 В Пентагоне назвали Россию «устойчивой угрозой» для США и Европы Политика, 06:41 Эксперты оценили удовлетворенность жителей городов России уборкой снега Общество, 06:30 Названы самые трудные для поиска работы профессии Общество, 06:17 В Госдуме предложили в десять раз повысить штрафы за лесные пожары Общество, 06:10 Большинство россиян захотели получать корпоративную пенсию Общество, 06:00 Креативность и вкус: хурма в золе и другие рецепты шеф-поваров РБК Стиль и Miele, 05:40
Технологии и медиа ,  
0 

СМИ узнали о шансе бывшего куратора медиа возглавить «Космическую связь»

Алексей Волин, курировавший вопросы медиаотрасли и интернета в Минцифры, может возглавить оператора спутниковой связи «Космическая связь». Юрий Прохоров, который руководит им с 2010 года, покинет должность
Алексей Волин
Алексей Волин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

У оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) сменится генеральный директор, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с менеджментом предприятия, и источники в профильных ведомствах. С нынешним руководителем предприятия Юрием Прохоровым не будет заключен новый контракт.

По данным газеты, на место Прохорова может прийти бывший замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин — его газета называет «наиболее вероятным преемником». Экс-замминистра не стал комментировать эту информацию, но и не опроверг ее.

Как сообщили два собеседника издания, на пост главы «Космической связи» также рассматривалась кандидатура бывшего руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось, в предприятии эти данные не комментировали.

Минцифры покинет признавший невозможной полную блокировку Telegram Волин
Технологии и медиа
Алексей Волин

Волин был назначен замглавы Минокмсвязи (прежнее название Минцифры) в 2012 году. В ведомстве он курировал вопросы медиаотрасли и интернета, а также взялся за разработку сети цифрового эфирного телевидения. В октябре 2020-го замминистра покинул должность, его преемницей стала Бэлла Черкесова. Волин объяснил свое решение об уходе с поста выполнением всех задач: «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру. Не только запустить первый и второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов. <...> Ничего более масштабного здесь у меня не будет». В пресс-службе правительства сообщали, что он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.

До прихода в министерство Волин долгое время работал в медиаотрасли и в сфере связей с общественностью. Он занимал должности в управлении по связям с общественностью администрации президента и в аппарате правительства, где курировал вопросы СМИ. Временно уйдя из правительства в 2003 году, Волин возглавил издательский дом «Родионова», а потом руководил кинокомпанией «Амедиа».

ФГУП «Космическая связь» входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса, сообщается на сайте предприятия. Оно предоставляет услуги связи и вещания клиентам из 58 стран. ГПКС занимает 11-е место в рейтинге глобальных операторов фиксированной спутниковой связи (ФСС) от аналитического агентства Euroconsult. По словам Прохорова, по итогам 2019 года выручка компании составила 12,3 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Славные мерзавцы и бунтари: Сидни Финкельштейн — о типах «супербоссов» Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Почему в России «пылится» гигантский архив данных о потребителях Сможет ли новый глава Intel решить проблемы компании — The Economist

Прохоров работает в ГПКС с 2008 года. В 2010 году он возглавил «Космическую связь», но с мая 2020 года является и. о. гендиректора предприятия. Источники «Ведомостей» не исключают, что он станется в компании на должности советника или заместителя гендиректора.

Автор
Наталия Анисимова
Алексей Волин Минцифры Космическая связь спутниковая связь
Материалы по теме
Мишустин сменил куратора медиа в Минцифры
Общество
Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах
Технологии и медиа
Минкомсвязь предложила отдать телевизионные частоты под 5G
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter