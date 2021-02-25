СМИ узнали о шансе бывшего куратора медиа возглавить «Космическую связь»

Алексей Волин, курировавший вопросы медиаотрасли и интернета в Минцифры, может возглавить оператора спутниковой связи «Космическая связь». Юрий Прохоров, который руководит им с 2010 года, покинет должность

Алексей Волин (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

У оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) сменится генеральный директор, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, знакомых с менеджментом предприятия, и источники в профильных ведомствах. С нынешним руководителем предприятия Юрием Прохоровым не будет заключен новый контракт.

По данным газеты, на место Прохорова может прийти бывший замглавы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин — его газета называет «наиболее вероятным преемником». Экс-замминистра не стал комментировать эту информацию, но и не опроверг ее.

Как сообщили два собеседника издания, на пост главы «Космической связи» также рассматривалась кандидатура бывшего руководителя Федерального агентства связи (Россвязь) Олега Духовницкого. Связаться с ним «Ведомостям» не удалось, в предприятии эти данные не комментировали.

Волин был назначен замглавы Минокмсвязи (прежнее название Минцифры) в 2012 году. В ведомстве он курировал вопросы медиаотрасли и интернета, а также взялся за разработку сети цифрового эфирного телевидения. В октябре 2020-го замминистра покинул должность, его преемницей стала Бэлла Черкесова. Волин объяснил свое решение об уходе с поста выполнением всех задач: «Главной моей задачей было перевести телевидение на цифру. Не только запустить первый и второй мультиплексы и отключить аналоговое вещание федеральных каналов, но и обеспечить условия для развития региональных телеканалов. <...> Ничего более масштабного здесь у меня не будет». В пресс-службе правительства сообщали, что он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.