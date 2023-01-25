App Store оказался недоступен из-за сбоя у иностранного провайдера

Проблемы могли быть с CDN-серверами американской Akamai Technologies, Inc., отметил источник РБК. Россияне столкнулись с проблемами при попытке зайти в App Store

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Прекращение работы ряда иностранных интернет-сервисов в России 25 января было связано со сбоем у иностранного провайдера, сообщили РБК в Роскомнадзоре в ответ на запрос о причинах недоступности магазина приложений App Store. Источник РБК, близкий к одному из операторов «большой четверки» указал, что проблемы могли быть с CDN-серверами американской Akamai Technologies, Inc., но на сайте этой компании в разделе, посвященном инцидентам, информации от 25 января пока нет.

По информации Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, недоступность зарубежных интернет-сервисов вызвана временным сбоем в работе иностранного CDN-провайдера, заявили в Роскомнадзоре. В настоящее время упомянутый CDN работает стабильно, дополнил представитель Роскомнадзора, отказавшись уточнять название провайдера.

CDN (content delivery network) — это сеть взаимосвязанных серверов, которая ускоряет процесс загрузки веб-страниц приложений.

Представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявили, что их сети работают штатно, никаких ограничений на работу международных сервисов с их стороны не было. Представитель «Ростелекома» сказал, что инфраструктура Tele2 и «Ростелекома» работает в штатном режиме, проблемы у клиентов с доступом к сервисам Apple и ряду других фиксировались. «Проблема была на стороне сервисов, не операторов», — подчеркнул он.

«Данные сервисы популярны у владельцев крупных интернет-площадок и веб-приложений с высокой посещаемостью для обеспечения высокой производительности и отказоустойчивости своих ресурсов в регионе. Отказ CDN-серверов может привести к недоступности ресурса (например, веб-приложения) для пользователей. На текущий момент, отказ CDN от крупного провайдера является наиболее вероятной причиной недоступности ресурсов, которые использовали услуги данного провайдера», — прокомментировал РБК технический директор блока кибербезопасности МТС Денис Макрушин.

25 января часть пользователей Apple в России столкнулась с проблемами со входом в приложение App Store. При попытке войти в приложение появлялось сообщение «сбой подключения к App Store». При этом успешный вход в App Store некоторым удавалось осуществить при подключенном VPN. По данным сервиса Down Detector, у россиян также наблюдались сбои в работе PlayStation Network и Roblox.