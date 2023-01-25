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У части российских пользователей перестал открываться App Store

У части российских пользователей техники Apple перестал открываться App Store
При попытке войти в приложение появляется сообщение «сбой подключения к App Store», жалуются пользователи
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Часть пользователей Apple в России столкнулась с проблемами со входом в приложение App Store.

При попытке войти в приложение появляется сообщение «сбой подключения к App Store». При этом успешный вход в приложение App Store удается осуществить при подключенном VPN.

«После обновления до iOS 16.3 не работают App Store, погода и т.д.», — пишет пользователь iPhone13. Другой пользователь сообщил о сбое в работе приложений Booking, Turkish Airlines.

По данным сервиса Down Detector, у россиян 25 января также наблюдаются сбои в работе PlayStation Network и Roblox.

В то же время часть пользователей сообщает о стабильной работе сервиса. 

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