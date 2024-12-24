В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google Play

Мессенджер и магазин приложений заблокировали в Иране в 2022-м. Новый президент Масуд Пезешкиан обещал смягчить запреты в интернете (в стране заблокированы и другие соцсети), это стало первым шагом к выполнению обещания

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В Иране приняли решение снять запрет на использование мессенджера WhatsApp (вместе с Instagram и Facebook принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и магазина приложений Google Play, сообщает государственное информагентство IRNA.

Решение было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности

Оба сервиса были заблокированы в Иране после того, в стране в сентябре 2022-го вспыхнули протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Тогда же был заблокирован и Instagram.

Instagram остается в Иране недоступен, как и Facebook, X (в прошлом Twitter) и YouTube — эти три платформы были запрещены к использованию в 2009 году. Не работают в Исламской Республике и TikTok с Telegram. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан обещал смягчить запреты в интернете.

Иранцы активно обходят блокировки зарубежных сервисов, отмечают Reuters и AP.

В России также заблокированы Facebook и Instagram (с 2022 года), но WhatsApp продолжает работать. Накануне, 23 декабря, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил, что если WhatsApp не будет работать в соответствии с законодательством России в отношении хранения информации о пользователях и их переписках, а также предоставления этой информации по запросу ФСБ, то мессенджер могут запретить.

На прошлой неделе WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные туда компании обязаны предоставлять силовикам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский называл данные о возможной блокировке в России мессенджера WhatsApp в следующем году слухами.