 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google Play

Мессенджер и магазин приложений заблокировали в Иране в 2022-м. Новый президент Масуд Пезешкиан обещал смягчить запреты в интернете (в стране заблокированы и другие соцсети), это стало первым шагом к выполнению обещания
Фото: Silas Stein / IMAGO / Global Look Press
Фото: Silas Stein / IMAGO / Global Look Press

В Иране приняли решение снять запрет на использование мессенджера WhatsApp (вместе с Instagram и Facebook принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и магазина приложений Google Play, сообщает государственное информагентство IRNA.

Решение было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности

Оба сервиса были заблокированы в Иране после того, в стране в сентябре 2022-го вспыхнули протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Тогда же был заблокирован и Instagram.

Instagram остается в Иране недоступен, как и Facebook, X (в прошлом Twitter) и YouTube — эти три платформы были запрещены к использованию в 2009 году. Не работают в Исламской Республике и TikTok с Telegram. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан обещал смягчить запреты в интернете.

Иранцы активно обходят блокировки зарубежных сервисов, отмечают Reuters и AP.

В Госдуме назвали слухами данные о скорой блокировке WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Олег Яковлев / РБК

В России также заблокированы Facebook и Instagram (с 2022 года), но WhatsApp продолжает работать. Накануне, 23 декабря, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил, что если WhatsApp не будет работать в соответствии с законодательством России в отношении хранения информации о пользователях и их переписках, а также предоставления этой информации по запросу ФСБ, то мессенджер могут запретить.

На прошлой неделе WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные туда компании обязаны предоставлять силовикам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский называл данные о возможной блокировке в России мессенджера WhatsApp в следующем году слухами.

Читайте РБК в Telegram.

Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы

Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Иран Whatsapp Google Play блокировка
Материалы по теме
В работе WhatsApp, Instagram и Facebook произошел сбой
Технологии и медиа
В Госдуме объяснили блокировку Viber
Политика
В России заблокировали Viber
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 25 декабря
EUR ЦБ: 104,23 (-1,02) Инвестиции, 24 дек, 18:10 Курс доллара на 25 декабря
USD ЦБ: 99,87 (-1,74) Инвестиции, 24 дек, 18:10
ЦБ разработает новую платформу по контролю за переводами россиянФинансы, 00:00
В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google PlayТехнологии и медиа, 24 дек, 23:57
Путин обсудил с президентом Таджикистана итоги сотрудничества за 2024 годПолитика, 24 дек, 23:47
Кулеба допустил нападение Украины на Россию, если Киев не возьмут в НАТОПолитика, 24 дек, 23:27
Билла Клинтона выписали из больницы после гриппаПолитика, 24 дек, 23:19
Минобороны Украины попросило отсрочку на разработку условий демобилизацииПолитика, 24 дек, 22:44
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 24 дек, 22:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Актера Евгения Косырева госпитализировали из театра ВахтанговаОбщество, 24 дек, 22:22
Несколько российских банков понизили ставки по вкладам после заседания ЦБФинансы, 24 дек, 22:09
Путину показали макет филиала Эрмитажа, посвященного Ледовому побоищуОбщество, 24 дек, 22:05
Власти обсудят отказ от модернизации 15 электростанцийБизнес, 24 дек, 22:00
Путин сообщил о готовности увеличить квоту для студентов из ТаджикистанаПолитика, 24 дек, 21:59
Как увеличить оборот в 10 раз до ₽3 млрд и стать крупным игроком на рынкеРБК и Альфа-Лизинг, 24 дек, 21:58
Экономика на батарейках: как работает аккумуляторнаяТренды, 24 дек, 21:56