В Иране решили разблокировать WhatsApp и Google Play
В Иране приняли решение снять запрет на использование мессенджера WhatsApp (вместе с Instagram и Facebook принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) и магазина приложений Google Play, сообщает государственное информагентство IRNA.
Решение было принято большинством голосов на Высшем совете по информационной безопасности
Оба сервиса были заблокированы в Иране после того, в стране в сентябре 2022-го вспыхнули протесты из-за гибели 22-летней Махсы Амини, задержанной полицией нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Тогда же был заблокирован и Instagram.
Instagram остается в Иране недоступен, как и Facebook, X (в прошлом Twitter) и YouTube — эти три платформы были запрещены к использованию в 2009 году. Не работают в Исламской Республике и TikTok с Telegram. Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан обещал смягчить запреты в интернете.
Иранцы активно обходят блокировки зарубежных сервисов, отмечают Reuters и AP.
В России также заблокированы Facebook и Instagram (с 2022 года), но WhatsApp продолжает работать. Накануне, 23 декабря, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин отметил, что если WhatsApp не будет работать в соответствии с законодательством России в отношении хранения информации о пользователях и их переписках, а также предоставления этой информации по запросу ФСБ, то мессенджер могут запретить.
На прошлой неделе WhatsApp был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные туда компании обязаны предоставлять силовикам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки.
Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский называл данные о возможной блокировке в России мессенджера WhatsApp в следующем году слухами.
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов