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Технологии и медиа ,  
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Кристофер Нолан снимет «Одиссею»

Режиссер Кристофер Нолан снимет «Одиссею» Гомера
Поэме «Одиссея» почти 3 тыс. лет, в ней царь Итаки после Троянской войны пытается вернуться домой и встречается с монстрами. В главных ролях снимутся Мэтт Дэймон, Зендея, Том Холланд, Роберт Паттинсон и Энн Хэтэуэй
Кристофер Нолан
Кристофер Нолан (Фото: Michael Baker / A.M.P.A.S./ AdMedia / Global Look Press)

Режиссер, продюсер и сценарист Кристофер Нолан снимет киноадаптацию древнегреческой поэмы «Одиссея», объявила компания Universal Pictures в X.

«Одиссея» — мифический боевик-эпопея, снятый в разных частях мира с использованием совершенно новой технологии IMAX. Фильм впервые переносит фундаментальную сагу Гомера на экраны IMAX и выходит в кинотеатрах всего мира 17 июля 2026 года», — сказано в сообщении.

Главные роли исполнят Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Люпита Нионго. Съемки начнутся примерно в первой половине 2025 года.

Холланд признался на прошлой неделе, что согласился на участие, не зная многих деталей: «Если быть до конца честным, я действительно не понимаю, о чем идет речь. Я очень взволнован, но о проекте мало известно. Я встретился с [Ноланом], и это было потрясающе».

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Поэма «Одиссея» — одно из древнейших литературных произведений, в нем исследуются темы героизма, верности, хитрости и борьбы с божественной волей. Поэма написана примерно в VIII или VII веке до нашей эры, авторство приписывают Гомеру. Она повествует о греческом герое Одиссее, царе острова Итака, который после девятилетней Троянской войны следует домой. Его путь занял еще десять лет, герой побывал в Африке и разных местах Южной Европы. В своем путешествии Одиссей встречается с циклопом Полифемом, сиренами и богиней-ведьмой Цирцеей.

Предыдущий фильм Нолана «Оппенгеймер», о руководителе проекта создания американской атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, вышел летом 2023 года. Режиссер получил за него свой первый «Оскар» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Всего лента собрала семь статуэток, в прокате сборы составили почти $1 млрд при бюджете $100 млн.

В текущем декабре Нолана посвятили в рыцари. По словам режиссера, британский король Карл III рассказал, что ему понравился «Оппенгеймер».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Кристофер Нолан Одиссея фильм Universal Pictures Зендея Мэтт Дэймон Шарлиз Терон
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