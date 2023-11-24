Путин рассказал об «отмене» России в цифровом пространстве

В западных поисковиках и системах ИИ, заявил президент, работают алгоритмы, которые игнорируют Россию и ее культуру

Владимир Путин (на экране) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Некоторые западные поисковые системы и генеративные модели работают избирательно и ангажированно, не учитывая, игнорируя и отменяя российскую культуру, заявил в ходе выступления на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных. Тот, который удобен и выгоден разработчикам системы», — сказал глава государства.

Таким образом, по его словам, алгоритм, например, может указать, что России, российской науки и культуры «просто не существует».

«Своего рода отмена в цифровом пространстве», — заявил Путин.

По его словам, подобные системы предназначены для западного рынка и отражают нормы его этики, против которой возражает Россия.

Путин отдельно отметил в ходе выступления, что с внедрением ИИ в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Глава государства отметил, что за последние годы отрасли экономики и социальной сферы в 1,5 раза расширили использование решений искусственного интеллекта. В качестве примера Путин привел применение ИИ в сфере обустройства скважин и логистики в топливно-энергетическом комплексе страны. Россия, по словам президента, должна стать одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта.