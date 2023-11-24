 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Технологии и медиа ,  
0 

Путин рассказал об «отмене» России в цифровом пространстве

Путин: западные поисковики и модели ИИ отменяют Россию в цифровом пространстве
В западных поисковиках и системах ИИ, заявил президент, работают алгоритмы, которые игнорируют Россию и ее культуру
Владимир Путин (на экране)
Владимир Путин (на экране) (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Некоторые западные поисковые системы и генеративные модели работают избирательно и ангажированно, не учитывая, игнорируя и отменяя российскую культуру, заявил в ходе выступления на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey президент Владимир Путин. Трансляцию вел РБК.

«Проще говоря, перед машиной ставят какую-то творческую задачу, и она решает ее, используя только англоязычный массив данных. Тот, который удобен и выгоден разработчикам системы», — сказал глава государства.

Таким образом, по его словам, алгоритм, например, может указать, что России, российской науки и культуры «просто не существует».

«Своего рода отмена в цифровом пространстве», — заявил Путин.

Путин фразой «копаешь сам себе» пошутил про увольнение Грефа
Технологии и медиа
Герман Греф и Владимир Путин (слева направо)

По его словам, подобные системы предназначены для западного рынка и отражают нормы его этики, против которой возражает Россия.

Путин отдельно отметил в ходе выступления, что с внедрением ИИ в разные сферы жизни человечество начинает новую главу своего существования. Глава государства отметил, что за последние годы отрасли экономики и социальной сферы в 1,5 раза расширили использование решений искусственного интеллекта. В качестве примера Путин привел применение ИИ в сфере обустройства скважин и логистики в топливно-энергетическом комплексе страны. Россия, по словам президента, должна стать одной из самых комфортных юрисдикций в мире для развития искусственного интеллекта.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Владимир Путин искуственный интеллект поисковики отмена
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Путин призвал на порядок нарастить мощности российских суперкомпьютеров
Технологии и медиа
Греф рассказал о вызове разработчиков «Сбера» в прокуратуру из-за ИИ
Финансы
Путин назвал искусственный интеллект новой главой в жизни человечества
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 96,92 (+0,69) Инвестиции, 16:54 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 88,81 (+0,69) Инвестиции, 16:54
Пашинян заявил, что продолжает считать Россию дружественной страной Политика, 18:04
Десять модных трендов для мужчин и женщин из коллекций ЦУМа Стиль, 18:03
Как не нарваться на контрафакт при покупке автозапчастей РБК Autonews, 18:03
О чем речь: как технологии помогают бизнесу обрести голос Тренды, 18:01
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:59
Пашинян предложил Азербайджану полный обмен заключенными Политика, 17:58
Живущую в Канаде россиянку заочно приговорили к 8 годам за фейки об армии Политика, 17:55
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 17:47
ХАМАС освободил из плена первую группу заложников Политика, 17:47
Цифровое бессмертие: зачем мораль искусственному интеллекту Мнение, 17:46
Как ИТ-компании выстроить долгосрочные отношения с сотрудниками РБК и Softline, 17:36
В России за год совершили 100 тыс. преступлений против детей Общество, 17:32
Воздух, вода, земля: как устроен экомониторинг в Москве РБК и ДПиООС, 17:24
В VK рассказали, сколько зарабатывают паблики Технологии и медиа, 17:22