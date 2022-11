«Известия» сообщили о полном уходе из России разработчика игр FIFA и NHL

«Известия»: разработчик игр FIFA и Need For Speed полностью ушел из России

Компания Electronic Arts вскоре после начала боевых действий на Украине приостановила продажи игр и контента в России и Белоруссии. В мае разработчик допускал, что не вернется на рынки этих стран в 2023 году

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Американская корпорация Electronic Arts, крупный производитель компьютерных игр, полностью покинула российский рынок, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании, и бывшего сотрудника агентства, которое отвечало за продвижение Electronic Arts в России.

По словам последнего, все маркетинговые активности компании, связанные со странами СНГ, перенесены в свой офис в Польше. Эту информацию подтвердил собеседник газеты в одной из киберспортивных организаций.

Electronic Arts называет себя мировым лидером в области интерактивного развлекательного программного обеспечения. Среди наиболее популярных игр, разработанных компанией, — FIFA, NHL, Need For Speed, F1 («Формула-1»), Madden NFL 21 и другие.

В марте, вскоре после начала российской военной операции на Украине, разработчик объявил, что приостанавливает продажу игр и контента в России и Белоруссии «до разрешения конфликта». Два месяца спустя Electronic Arts обнародовала финансовый отчет, в котором допустила, что не вернется на российский и белорусские рынки в 2023 году. Также компания запретила киберспортсменам из этих стран участвовать в турнирах Apex Legends и FIFA 22.

Весной о приостановке доступа к своим продуктам в России сообщила и американская компания Niantic, разработчик игр Pokémon GO и Ingress. Аналогичное решение приняли также Activision Blizzard (владеет правами на Call of Duty, Diablo, Overwatch, World of Warcraft), Electronic Arts (разработчик FIFA и Sims) и польская студия CD Projekt RED (разработчик Cyberpunk 2077 и «Ведьмака»).

В июле, как писал ТАСС, на маркетплейсах Wildberries и Ozon началась продажа видеоигр для приставок Sony Playstation 4 и 5, а также для ПК, ввезенных в рамках параллельного импорта.