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Дуров объяснил блокировку телеграм-каналов с призывом убивать безоружных

Telegram прямо запрещает призывы к насилию, заявил Дуров. Накануне был удален канал, опубликовавший инструкцию по убийству пленных
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Telegram заблокировал ряд русскоязычных каналов, связанных с Белоруссией, с общей численностью 80 тыс. подписчиков по требованию Apple в связи с публикуемыми там сообщениями, которые содержали призывы к насилию, еще несколько каналов получили предупреждения о нарушениях правил, заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Он объяснил, что каналы, нарушающие правила Apple, будут доступны только в веб-версии Telegram и в приложениях, скачанных напрямую со страницы мессенджера. Однако каналы, нарушившие правила непосредственно Telegram, будут полностью удалены с площадки.

Так, накануне команда соцсети удалила русскоязычный канал, «призывавший «резать» и «расстреливать» безоружных беззащитных людей», пишет Дуров. После того как модераторы скрыли публикацию и предупредили о нарушении администраторов канала, последние вновь опубликовали тот же пост со скриншотом предупреждения от Telegram.

«Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала», — предупредил Дуров.

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Накануне о блокировке своего телеграм-канала сообщил журналист RT Константин Придыбайло. «Посты, которые якобы нарушили его правила, — про Украину. Вообще все. Некоторые материалы эксклюзивные с мест проведения СВО, про Донбасс, где-то просто мнение. Там нет крови, призывов к расправе и тому подобного», — заявил он.

Baza писала, что в числе прочих заблокированы каналы белорусского телеведущего, сторонника Лукашенко Григория Азаренка и подразделения ДШРГ «Русич», в канале последнего опубликовали инструкцию по жестокому обращению и убийству военнопленных.

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Сотрудница телеканала «Беларусь-1» Ксения Лебедева обратилась в поддержку Telegram после блокировки ее канала на устройствах iOS. Из видео, опубликованного в созданном ей после этого канале, следует, что меры были приняты после обращения Apple, которая обнаружила повторные нарушения правил компании в ряде публикаций Лебедевой.

Белорусский Мининформ в свою очередь счел блокировку белорусских каналов «патриотической направленности» «ярким примером удушения свободы слова в Сети интернет». «Подобная практика информационных зачисток неугодных цифровым гигантам каналов и аккаунтов с большой читательской аудиторией, стремящихся донести своим подписчикам правдивую информацию, бесспорно, не способствует укреплению доверия к таким платформам», — написало ведомство в своем телеграм-канале.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Telegram-каналы блокировка
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