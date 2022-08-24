RTVI выбрал нового генерального продюсера после ухода Шнурова

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 59,33 (-0,2) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 59,9 (+0,15) Инвестиции, 23 авг, 16:07
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:48
Что происходит с рынком недвижимости в США, Европе, Китае и России Pro, 11:46
В ЦБ предупредили о возвращении мошенников к теме коронавируса Общество, 11:43
В Донецке после обстрела загорелся ТЦ Политика, 11:26
«Ждем активную осень»: как поведут себя b2b-клиенты в ближайшем будущем Pro, 11:26
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 11:25
Шойгу объявил о повышении боеготовности баз в Киргизии и Таджикистане Политика, 11:24
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 11:23
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Москва, динозавры, таблетки и луна: что смотреть на фотобиеннале в МАММ Стиль, 11:22
«Сбер» назвал районы Москвы с самой доступной арендой жилья Недвижимость, 11:21
Зеленский заявил о возрождении Украины Политика, 11:19
24.02 — 24.08. Инфографика Политика, 11:17
В России выявили более 40,2 тыс. случаев COVID-19 за сутки Общество, 11:15
Цена барреля нефти Brent впервые за три недели превысила $101 Инвестиции, 11:14
Технологии и медиа ,  
0 

RTVI выбрал нового генерального продюсера после ухода Шнурова

Новым генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов из Comedy Club Production
Пост генерального продюсера RTVI занял Константин Обухов, который продюссировал «Танцы», «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». Предыдущий генпродюсер RTVI Сергей Шнуров покинул пост в марте
Константин Обухов
Константин Обухов (Фото: AndreyPredelin / YouTube)

Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.

В обязанности Обухова войдут обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу, говорится в сообщении телеканала.

«Константин имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. Например, он разработал такие высокорейтинговые программы, как «Comedy Баттл», «Танцы», получивший ТЭФИ «Открытый микрофон», — говорится в сообщении.

Сам Обухов отметил, что последние годы были очень успешными для юмористических форматов, но вместе с развитием стендапа и развлекательных шоу появилось множество ограничений.

«Пространство для создания шуток все уменьшалось, запретных тем становилось все больше, однако запрос на юмор и даже сатиру остался. В итоге мы получили огромное количество профессиональных комиков, которым негде шутить. Я думаю, в данном контексте международный канал RTVI может стать правильным местом для свободного юмора», — заявил генпродюсер.

Шнуров покинул должность генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов
Политика
Сергей Шнуров

Телеканал RTVI вещает в 158 странах, позиционирует себя как международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со своим новостным сайтом и страницами в соцсетях.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Mary Turner / Getty Images Продать коммерческую недвижимость в России из-за границы: в чем сложности
Инструкции
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России
Прогнозы
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК «Нейминг, подверженный вандализму»: эксперты — о ребрендинге Wildberries
Статьи
Pro
Фото: Wikimedia Commons Моя жизнь на 99,5% состоит из работы: основатель Revolut — о приоритетах
Статьи
Pro
Фото: Scott Halleran / Getty Images Из «совы» в «жаворонка»: можно ли изменить свой хронотип
Инструкции

Предыдущий генеральный продюсер телеканала Сергей Шнуров занимал этот пост с июня 2020 года и прекратил свое сотрудничество с RTVI в начале марта в связи с несовпадением взглядов с редакцией. В день, когда он объявил об отставке, вышел клип «Входа нет», в котором санкции против России сравниваются с геноцидом.

«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — сказал Шнуров. Он сообщил, что сосредоточится на развитии собственных музыкальных шоу.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
RTVi Comedy Club Константин Обухов Сергей Шнуров
Материалы по теме
RTVI подал в суд на «Первый канал» из-за шоу Собчак и Гордона
Технологии и медиа
Шнуров покинул должность генпродюсера RTVI из-за несовпадения взглядов
Политика
Телеканал RTVi объяснил приостановку вещания на территории Белоруссии
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter