RTVI выбрал нового генерального продюсера после ухода Шнурова
Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.
В обязанности Обухова войдут обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу, говорится в сообщении телеканала.
«Константин имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. Например, он разработал такие высокорейтинговые программы, как «Comedy Баттл», «Танцы», получивший ТЭФИ «Открытый микрофон», — говорится в сообщении.
Сам Обухов отметил, что последние годы были очень успешными для юмористических форматов, но вместе с развитием стендапа и развлекательных шоу появилось множество ограничений.
«Пространство для создания шуток все уменьшалось, запретных тем становилось все больше, однако запрос на юмор и даже сатиру остался. В итоге мы получили огромное количество профессиональных комиков, которым негде шутить. Я думаю, в данном контексте международный канал RTVI может стать правильным местом для свободного юмора», — заявил генпродюсер.
Телеканал RTVI вещает в 158 странах, позиционирует себя как международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со своим новостным сайтом и страницами в соцсетях.
Предыдущий генеральный продюсер телеканала Сергей Шнуров занимал этот пост с июня 2020 года и прекратил свое сотрудничество с RTVI в начале марта в связи с несовпадением взглядов с редакцией. В день, когда он объявил об отставке, вышел клип «Входа нет», в котором санкции против России сравниваются с геноцидом.
«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — сказал Шнуров. Он сообщил, что сосредоточится на развитии собственных музыкальных шоу.