RTVI выбрал нового генерального продюсера после ухода Шнурова

Новым генеральным продюсером RTVI стал Константин Обухов из Comedy Club Production

Пост генерального продюсера RTVI занял Константин Обухов, который продюссировал «Танцы», «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». Предыдущий генпродюсер RTVI Сергей Шнуров покинул пост в марте

Константин Обухов (Фото: AndreyPredelin / YouTube)

Новым генеральным продюсером RTVI стал главный креативный продюсер Comedy Club Production Константин Обухов. Об этом говорится в сообщении телеканала, поступившем в РБК.

В обязанности Обухова войдут обновление блока развлекательных программ и создание новых форматов сатирических шоу, говорится в сообщении телеканала.

«Константин имеет большой опыт в создании оригинальных телевизионных форматов для каналов ТНТ, ТВ-3 и других. Например, он разработал такие высокорейтинговые программы, как «Comedy Баттл», «Танцы», получивший ТЭФИ «Открытый микрофон», — говорится в сообщении.

Сам Обухов отметил, что последние годы были очень успешными для юмористических форматов, но вместе с развитием стендапа и развлекательных шоу появилось множество ограничений.

«Пространство для создания шуток все уменьшалось, запретных тем становилось все больше, однако запрос на юмор и даже сатиру остался. В итоге мы получили огромное количество профессиональных комиков, которым негде шутить. Я думаю, в данном контексте международный канал RTVI может стать правильным местом для свободного юмора», — заявил генпродюсер.

Телеканал RTVI вещает в 158 странах, позиционирует себя как международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со своим новостным сайтом и страницами в соцсетях.

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Предыдущий генеральный продюсер телеканала Сергей Шнуров занимал этот пост с июня 2020 года и прекратил свое сотрудничество с RTVI в начале марта в связи с несовпадением взглядов с редакцией. В день, когда он объявил об отставке, вышел клип «Входа нет», в котором санкции против России сравниваются с геноцидом.

«Не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом», — сказал Шнуров. Он сообщил, что сосредоточится на развитии собственных музыкальных шоу.