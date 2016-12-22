Apple извинилась за проблему с новыми Macbook Pro

Apple оказалась вынуждена извиниться перед пользователями, купившими новые MacBook Pro, из-за проблем с системой охлаждения. Тесты, проведенные одним из покупателей девайса, показали, что ускорить его можно с помощью холодильника

Фото: Анна Сергеева для РБК

Компания Apple извинилась перед пользователями, обнаружившими, что из-за перегрева новый MacBook Pro с более мощным процессом не может работать на полную мощность. Заявление компании приводит CNBC.

В компании пояснили, что причиной проблемы стали недочеты в программном обеспечении. «После дополнительного тестирования с рабочими нагрузками мы выяснили, что в системе не хватает цифрового ключа для системы охлаждения, который влияет на систему терморегулирования и может привести к снижению частоты работы процессора при нагрузках на новом MacBook Pro», — говорится в сообщении.

Для решения проблемы компании пришлось выпустить новое обновление для операционной системы macOS — High Sierra 10.13.6. «Мы приносим извинения всем клиентам, столкнувшимися с неоптимальной работой системы», — обратилась пресс-служба компании к покупателям новых девайсов. В компании пообещали, что после установки обновления ноутбуки будут выдавать заявленные показатели работы.

Обновленная линейка MacBook Pro была представлена компанией Apple 12 июля. Новые ноутбуки в версиях с 15-дюймовым и 13-дюймовым экраном были оснащены процессорами Intel восьмого поколения. На MacBook Pro 15 был установлен шестиядерный чип Core i9 с тактовой частотой 2,9–4,8 ГГц, а более миниатюрная версия с 13-дюймовым экраном комплектовалась четырехядерным Core i7 с частотой 2,7–4,5 ГГц. Согласно заявлениям Apple, MacBook Pro 15 с новым чипсетом должен быть на 70% мощнее своего предшественника, а MacBook Pro 13 — в два раза.

Однако уже через несколько дней выяснилось, что перегрев новых устройств приводит к тому, что они, напротив, работают медленнее предшествующих моделей. Внимание на это обратил блогер Дейв Ли, опубликовавший обзор на новый девайс в своем канале на YouTube. Для сравнения он провел тест нового ноутбука, предварительно поместив его в холодильник — после этого устройство начало работать заметно быстрее.