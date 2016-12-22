Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности

Обновленные ноутбуки MacBook Pro стали самыми быстрыми, которые когда-либо производила Apple, заявил вице-президент компании по маркетингу Филип Шиллер. 15-дюймовая версия стала мощней на 70%, 13-дюймовая — на 50%

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Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, производительность которых по сравнению с предшественниками повысилась на 50-70%. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

По словам разработчиков, новые устройства ориентированы главным образом на профессионалов для работы в таких областях, как разработка приложений, дизайн, обработка и редактирование видео.

В новых ноутбуках установлены процессоры Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти. В Apple особо подчеркнули, что обратили внимание на жалобы пользователей на залипание и выпадание кнопок клавиатуры: обновленная линейка получила новые, более тихие клавиатуры третьего поколения. При этом ​MacBook Pro 15 может быть оборудован выделенным графическим ускорителем Radeon Pro с 4 Гбайт памяти.

Ноутбуки снабжаются дисплеями TrueTone, изменяющий баланс белого в зависимости от типа освещения. Разрешение 13-дюймовой версии — 2560 × 1600 пикселей, экран 15-дюймовой версии имеет разрешение 2880 × 1800 пикселей.

В ноутбуки устанавливаются «супер быстрые» SSD-накопители емкостью до 4 Тб на 15-дюймовой версии и до 2 Тб на линейке младших моделей.

Как заявил старший вице-президент компании по маркетингу Филип Шиллер, новое поколение ноутбуков MacBook Pro «является самым быстрым и самым мощным из тех, которые мы когда-либо производили». Цена 13-дюймового ноутбука начинается от $1799, 15-дюймового — от $2399.

Ранее в июне вице-президент по разработке программного обеспечения Apple Крейг Федериги представил новую мобильную операционную систему — iOS 12, которая позволит «удвоить производительность» смартфонов и планшетов компании, сделав их «более быстрыми» и «более чуткими к поступающим сигналам».

В основном, как уточнили в компании, это коснется старых iPhone и iPad, работа которых резко замедлялась при выпуске новых операционных систем. Обновление будет доступно для всех продуктов Apple, что, как отметил тогда Федериги, сделает запуск нового iOS самым крупным за всю историю компании.

