Операторы связи попросили власти перестать использовать их как доноров

Представители крупных операторов пожаловались на проблемы с поиском финансирования на поддержание сетей. Они просят власти перестать использовать отрасль как донора для различных инициатив и заявляют об ухудшении качества связи

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

На IT-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума в субботу, 21 июня представители сразу нескольких операторов связи обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с призывами облегчить нагрузку на отрасль телекоммуникаций.

«К сожалению, мы сегодня являемся свидетелями того, что к инфраструктуре, которая строится десятилетиями, отношения чисто электоральное. То есть у нас электоральный цикл от выборов до выборов. А что происходит, если посмотреть на нашу отрасль на рубеже 10 лет? Налоговая, долговая нагрузка в отрасли выросла в три раза, чистая прибыль упала в три раза. Инвестиции в нашу отрасль никто не хочет делать», — заявил президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

Он обратил внимание на то, что почти в два раза выросли отчисления в резерв универсального обслуживания (специальный фонд, куда все операторы должны отчислять с 2025 года 2% выручки от услуг связи, а до этого момента размер отчислений был 1,2%). По словам Кузяева, еще 10 лет назад мультипликатор, по которому оценивались компании телекома, был 10 EBITDA, а сейчас это 3 EBITDA. «Если мы ничего не изменим, то IT-сервисы и IT-компании не смогут обеспечить связанность в масштабах страны», — пожаловался он.

Кузяев призвал Максута Шадаева «сделать так, чтобы отрасль телеком не деградировала», отметив, что по международным рейтингам в России происходит снижение уровня и качества связи. «Но никто на это не обращает внимания. Все говорят, что это вражеские рейтинги, они нас специально ставят на низкую позицию», — оговорился глава «ЭР-Телеком Холдинга».

Президент «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Александр Панков также заявил о проблемах, связанных с финансированием отрасли. «Понятно, что у нас сейчас и реализация плана стратегии [развитии отрасли связи до] 2035, и обстановка, связанная с борьбой с мошенниками. Это огромный объем регуляторики в отрасли. И, к сожалению, помимо общих моментов, связанных с повышением налоговой нагрузки, повышением выплат в фонд универсального обслуживания, стали проскакивать такие тенденции, когда авторы законопроектов, нормативных актов, расценивают операторов как доноров своих проектов», — указал Панков. В качестве примеров он привел инициированный банковской отраслью законопроект, по которому операторам предлагается компенсировать потери граждан из-за телефонных мошенников; введение платы за доступ к инфраструктуре электронного правительства, в том числе для операторов, которые должны обращаться к ней, согласно законам; обсуждения того, что бизнес не должен платить операторам за вводимую с 1 сентября обязательную маркировку звонков от организаций.

Панков попросил главу Минцифры, а также присутствовавших на завтраке начальницу Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяну Матвееву и главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергея Боярского «внять операторской боли и не усугублять проблему с финансовой точки зрения». «Каждый рубль, который мы направим на новую регуляторику, это рубль, который мы вынем из инвестиционных программ по формированию и поддержанию сетей», — резюмировал Панков.

Директор по связям с госорганами «Мегафона» Владимир Месропян отметил, что инвестиции телеком-компаний в основной капитал в текущих ценах не менялись последние восемь лет, тогда как в среднем по экономике они выросли на 180%. «Мы сейчас рассуждаем о том, как удержать CAPEX хотя бы на уровне прошлого года. Можно каждый год рассказывать о том, насколько приросло покрытие [сети], а можно смотреть, например, на долю нашей отрасли в экономике, которая последовательно 15 лет падает», — указал Месропян. Он отметил, что от операторов требуют, чтобы связь была везде и всегда, но если телекоммуникации воспринимать как базовую социальную услугу, как электричество и как водопровод, то и относиться к ним нужно так же. «Ни в одной стране мира при рассмотрении ни одной законодательной инициативы никому в голову не придет отобрать хотя бы рубль у водопровода и электричества в интересах других. Все опасаются и понимают, что произойдет дальше», — сказал Месропян. Подытоживая выступление, он попросил у представителей власти «хотя бы три года финансовой и регуляторной стабильности».

Максут Шадаев в ответ на слова о деградации качества связи, заявил, что этого не происходит, хуже не становится. «Мы, может быть, не развиваемся так быстро, как нам бы хотелось. Но хуже не становится. Это важно», — сказал министр. В то же время он признал, что телеком, действительно, является базовой отраслью, как энергетика, коммунальное хозяйство. «Отрасль очень конкурентная, много игроков, и поэтому тарифы индексировать не могут, ARPU (средний счет одного абонента в месяц. — РБК) не растет, — заявил Шадаев. — Честно говоря, с операторами у нас очень плотная дискуссия. Хочется больше конструктивных предложений. Мы говорим, жизнь тяжелая, мы всё понимаем, но это ваша отрасль, действительно, источников для наращивания CAPEX меньше, [высокая ключевая] ставка, но... Давайте думать».

При этом он отметил, что в Минцифры считают, что бизнес должен компенсировать операторам расходы на маркировку звонков, а доступ к системе межведомственного электронного взаимодействия в тех случаях, когда он нужен для выполнения требований законов, должен быть бесплатным.