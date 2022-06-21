В работе Cloudflare по всему миру произошел сбой
В работе сервисов Cloudflare по всему миру произошел сбой, сообщила компания.
Сбой произошел в сетях Cloudflare примерно в половину десятого утра по московскому времени (06:34 UTC), происшествие обнаружили к 10 утра мск (06:57 UTC).
«Связь в сети Cloudflare была нарушена во многих регионах», — говорится в сообщении. Клиенты компании из регионов, затронутых сбоем, при попытке воспользоваться сервисом столкнулись с ошибкой 500 (внутренняя проблема сервера), уточняет компания.
Спустя полтора часа проблема была идентифицирована. К 11.15 мск компания сообщила, что проблему удалось решить.
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