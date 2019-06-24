«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе

В отличие от первого подобного дрона-камикадзе «ZALA Ланцет» оснащен телевизионным каналом наведения, а также имеет большую массу полезной нагрузки

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Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о создании второго в своей линейке самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата «ZALA Ланцет». Об этом гендиректор концерна Владимир Дмитриев объявил на ежегодной презентации «Калашникова» в преддверии форума «Армия-2019», передает ТАСС.

«Мы продолжаем развивать технологии ударных беспилотников и сегодня представляем мировую премьеру», — сказал он. «ZALA Ланцет», по его данным, стал вторым продуктом в линейке ударных беспилотников концерна.

В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения. Она, по информации гендиректора концерна, позволит оператору через видеокамеру управлять дроном вплоть до соприкосновения с целью.

Кроме того, «ZALA Ланцет», рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, включает в себя разведывательный, связной, навигационный, а также высокоточный ударный элементы. Также по сравнению с KYB у нового дрона увеличилась масса полезной нагрузки.