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«Калашников» показал новую модель беспилотника-камикадзе
В отличие от первого подобного дрона-камикадзе «ZALA Ланцет» оснащен телевизионным каналом наведения, а также имеет большую массу полезной нагрузки
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») объявил о создании второго в своей линейке самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата «ZALA Ланцет». Об этом гендиректор концерна Владимир Дмитриев объявил на ежегодной презентации «Калашникова» в преддверии форума «Армия-2019», передает ТАСС.

«Мы продолжаем развивать технологии ударных беспилотников и сегодня представляем мировую премьеру», — сказал он. «ZALA Ланцет», по его данным, стал вторым продуктом в линейке ударных беспилотников концерна.

В отличие от первого дрона-камикадзе, KYB, который был показан в феврале, новинка, указал Дмитриев, оснащена телевизионным каналом наведения. Она, по информации гендиректора концерна, позволит оператору через видеокамеру управлять дроном вплоть до соприкосновения с целью.

Кроме того, «ZALA Ланцет», рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов, включает в себя разведывательный, связной, навигационный, а также высокоточный ударный элементы. Также по сравнению с KYB у нового дрона увеличилась масса полезной нагрузки.

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«По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше», — отметил Чемезов. Новый самовзрывающийся беспилотник «Калашникова», по его данным, способен наносить удары в условиях новых боевых действий в воздухе, на земле и воде «без создания наземной или морской инфраструктуры».

Остальных параметров «ZALA Ланцет» Чемезов и Дмитриев не уточнили.

Первый свой дрон-камикадзе «Калашников« представил в феврале на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби. Этот беспилотник был произведен и разработан дочерней компанией «Калашникова» Zala aero. Из видеопрезентации концерна следовало, что дрон сам по себе является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Калашников», беспилотник
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