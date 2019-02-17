«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник «Куб»

Концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Дрон способен обходить средства ПВО, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов

Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной выставке вооружений IDEX в Абу-Даби показал свою новинку — беспилотный летательный аппарат KYB, передает корреспондент РБК.

Как следует из видеопрезентации, беспилотник сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели. На выставке он представлен в виде макета в масштабе 1:2.

Скорость полета БПЛА — 80–130 км/ч, следует из презентации. Продолжительность работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг, параметры 1210х950х165 мм. Производитель и разработчик — компания Zala aero, входящая в концерн.

По словам собеседника РБК, знакомого с этой разработкой, беспилотник ранее не демонстрировался, завтра его официально представит министру промышленности и торговли Денису Мантурову глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Позднее новинку прокомментировал Сергей Чемезов. «Заряд на данном комплексе может быть доставлен к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности — как малых, так и на больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил он.