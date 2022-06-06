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NYT узнала о переносе Apple выпуска VR-гарнитуры по техническим причинам

NYT: проблемы с аккумулятором заставили Apple отложить выпуск VR-ганитуры
Apple с 2016 года активно работает над устройствами для дополненной реальности. Ранее выпустить VR-гарнитуру компании мешала недостаточная вычислительная мощность устройства, представить ее в этом году не даст проблема с батареей

Компания Apple не представит на запланированной на вечер 6 июня презентации давно ожидающуюся гарнитуру для работы с виртуальной и дополненной реальностью. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на несколько источников.

NYT напоминает, что исполнительный директор Apple Тим Кук еще в 2016 году заявлял, что компания вкладывает связанные с VR и AR проекты значительные средства и считает их «отличной коммерческой возможностью».

«Apple наняла Майка Роквелла, инженера из Dolby Technologies, и поручила ему возглавить работу. По словам двух человек, знакомых с проектом, его первые попытки создать продукт для дополненной реальности затруднялись слабой вычислительной мощностью [VR и AR-устройств]. Продолжающиеся проблемы с питанием от батареи вынудили Apple отложить выпуск до следующего года», — пишет издание.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

При этом в самой компании продолжается обсуждение проектов, а сама идея развития направления дополненной реальности вызывает споры, которые иногда заканчиваются уходом сотрудников. «По крайней мере, два члена отдела промышленного дизайна сказали, что покинули компанию отчасти из-за опасений по поводу разработки продукта, который может изменить то, как люди взаимодействуют друг с другом», — отмечает NYT.

Источники газеты говорят, что подобные настроения в Apple усиливаются также и из-за растущей в обществе обеспокоенности тем, сколько времени современные дети проводят перед экранами телевизоров, компьютеров и электронных устройств.

Однако Apple не намерена останавливаться и ведет разработку всех компонентов для работы с виртуальной реальностью. В частности, на предстоящей презентации будет представлен набор программных инструментов, которые позволят разработчикам добавить в приложения новые способы использования камер устройств и голосовые службы. NYT со ссылкой на источники и имеющиеся в ее распоряжении документы сообщает, что данный пакет инструментов позволит создать интерфейс громкой связи для использования в будущей VR-гарнитуре.

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Издание отмечает, что представитель Apple Труди Мюллер отказалась комментировать будущие проекты компании.

Apple представила набор инструментов для разработчиков продуктов с дополненной реальностью ARKit в 2017 году. Тогда он позволял использовать в приложениях камеру и датчики движения iPhone для размещения виртуальных объектов в реальном мире и взаимодействия с ними. Как ожидается, набор инструментов, который Apple представит в этом году, позволит разработчикам использовать различные функции голосового помощника Siri и QR-коды.

Ежегодная конференция Apple для разработчиков WWDC 2022 начнется в 10.00 мск, она пройдет в виртуальном формате, трансляция будет открытой для всех. На ней, как сообщал американский портал MacRumors, могут быть представлены операционные системы для смартфонов, планшетов, компьютеров, ТВ-приставок и часов Apple (iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, tvOS 16,и watchOS 9), а также, возможно, обновленные ноутбуки MacBook Air и настольные компьютеры Mac Pro.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В марте 2021 года известный своими подтверждающимися прогнозами тайваньский аналитик Минг-Чи Куо сообщал, что Apple намеревалась выпустить шлем-гарнитуру смешанной реальности в середине 2022 года, очки дополненной реальности — к 2025 году, а в 2030-2040-х годах - линзы дополненной реальности. Конструкция последних, по словам аналитика, будет позволять производить «невидимые вычислительные процессы».

Примерно тогда же стали известны подробности о разрабатываемой гарнитуре смешанной реальности. Ее планировалось оснастить двумя дисплеями с разрешением 8К и более чем десятью камерами. Внутри VR-шлема рассчитывали разместить датчики для слежения за движением глаз, а управлять девайсом можно будет с помощью устройства, которое пользователь сможет носить на пальце. Очки оборудуют высокоточными сканерами LiDAR, которые сейчас используются в старших iPhone и iPad Pro.

При этом, как сообщало издание Nikkei Asia, микродисплеи OLED для таких устройств Apple компания разрабатывала совместно с тайваньской Taiwan Semiconductor Manufacturing — единственным поставщиком процессоров для iPhone. Размер новых дисплеев, которые тестировали обе компании, составляет менее 1 дюйма (2,54 см).

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Apple VR виртуальная реальность дополненная реальность гарнитура очки
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