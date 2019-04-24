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PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
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ФАС пообещала «абсолютно исключить» национальный роуминг в Крыму
На территории полуострова работают только местные операторы. Абоненты других компаний, находясь в Крыму, вынуждены платить за роуминг
Фото: Артем Креминский / РИА Новости

Роуминг на территории Крыма «будет абсолютно исключен», сказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«Согласно принятым решениям и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга», — приводит его слова агентство. Для крымских операторов будут созданы необходимые условия.

Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент находится в регионе России, где его домашний оператор связи не представлен, и он пользуется сетями другого оператора.

В Крыму после вхождения полуострова в состав России работают только местные операторы. Компании «большой четверки» и другие операторы из материковой России не предоставляют там услуги из-за угрозы санкций со стороны ЕС и США.

Материал дополняется.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: роуминг, Крым
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