ФАС пообещала «абсолютно исключить» национальный роуминг в Крыму

Роуминг на территории Крыма «будет абсолютно исключен», сказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает ТАСС.
«Согласно принятым решениям и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга», — приводит его слова агентство. Для крымских операторов будут созданы необходимые условия.
Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент находится в регионе России, где его домашний оператор связи не представлен, и он пользуется сетями другого оператора.
В Крыму после вхождения полуострова в состав России работают только местные операторы. Компании «большой четверки» и другие операторы из материковой России не предоставляют там услуги из-за угрозы санкций со стороны ЕС и США.
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