ФАС пообещала «абсолютно исключить» национальный роуминг в Крыму

На территории полуострова работают только местные операторы. Абоненты других компаний, находясь в Крыму, вынуждены платить за роуминг

Фото: Артем Креминский / РИА Новости

Роуминг на территории Крыма «будет абсолютно исключен», сказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, передает ТАСС.

«Согласно принятым решениям и нами, и компаниями, и крымскими компаниями, здесь не будет так называемого национального роуминга», — приводит его слова агентство. Для крымских операторов будут созданы необходимые условия.

Под национальным роумингом подразумевается ситуация, когда абонент находится в регионе России, где его домашний оператор связи не представлен, и он пользуется сетями другого оператора.

В Крыму после вхождения полуострова в состав России работают только местные операторы. Компании «большой четверки» и другие операторы из материковой России не предоставляют там услуги из-за угрозы санкций со стороны ЕС и США.

Материал дополняется.