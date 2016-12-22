Госдума отменила в России национальный роуминг

Закон об отмене роуминга в окончательном, третьем, чтении приняла 19 декабря Госдума. Авторы документа утверждают, что абоненты сэкономят по меньшей мере 36 млрд руб.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Госдума приняла в третьем чтении закон, отменяющий национальный роуминг для сотовой связи в России. Документ вводит единые тарифы на сотовую связь в стране — вне зависимости от региона, где находится абонент.

При национальном, или межсетевом, роуминге применяются дифференцированные тарифы по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте России. Такой роуминг действует, когда у оператора нет своей сети в гостевом регионе. В таком случае абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым заключено необходимое соглашение.

Авторы законопроекта, депутаты от «Справедливой России», называют такой роуминг архаизмом, который препятствует развитию доступности услуг связи.

Согласно принятому закону теперь условия оказания этих услуг будут одинаковыми для каждого абонента в пределах России. Уточняется, что абонент оплачивает соединение, установленное с собеседником, находящимся за пределами страны.

Закон в случае его одобрения Советом Федерации и подписания президентом должен вступить в силу с 1 июня следующего года. Один из авторов законопроекта, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, на сегодняшнем заседании Думы заявил, что даже с учетом этого абоненты «только за 2019 год сэкономят 36 млрд руб.».

На сегодня МТС, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») предоставляют услуги во всех субъектах России, исключение составляют Республика Крым и Севастополь. Оператор Tele2 оказывает услуги в 65 из 85 регионов России, в Крыму также не работает. В этой республике есть четыре собственных оператора, с которыми федеральные операторы заключили соглашения о роуминге.