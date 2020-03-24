МТС разрешила отвечать на звонки даже при блокировке из-за неуплаты

Компания намерена поддерживать возможность приема звонков вплоть до стабилизации ситуации c коронавирусом. Свое решение оператор объяснил желанием поддержать граждан, находящихся в самоизоляции

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Компания МТС объявила, что с 24 марта ее абоненты из числа физических лиц смогут отвечать на звонки, даже если ранее номер был заблокирован из-за недостатка средств на счету.

«Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется», — говорится в сообщении МТС, поступившем в РБК.

В компании пояснили, что принимать входящие вызовы можно по всей России и от любых операторов. «В это непростое время мы хотим поддержать всех, кто принял осознанное решение самоизолироваться: работать из дома, не посещать людные места, удаленно заботиться о пожилых людях, оставив их дома на карантине», — говорится в сообщении МТС в сети Facebook.

Когда именно завершится действие нового сервиса, пока не решено. «Как только ситуация стабилизируется, вернем стандартные настройки», — говорится в сообщении МТС.