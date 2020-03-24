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МТС разрешила отвечать на звонки даже при блокировке из-за неуплаты

Компания намерена поддерживать возможность приема звонков вплоть до стабилизации ситуации c коронавирусом. Свое решение оператор объяснил желанием поддержать граждан, находящихся в самоизоляции
МТС MTSS ₽274,85 +4,86% Купить
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Компания МТС объявила, что с 24 марта ее абоненты из числа физических лиц смогут отвечать на звонки, даже если ранее номер был заблокирован из-за недостатка средств на счету.

«Сервис предоставляется бесплатно, дополнительных подключений и действий от абонентов не требуется», — говорится в сообщении МТС, поступившем в РБК.

В компании пояснили, что принимать входящие вызовы можно по всей России и от любых операторов. «В это непростое время мы хотим поддержать всех, кто принял осознанное решение самоизолироваться: работать из дома, не посещать людные места, удаленно заботиться о пожилых людях, оставив их дома на карантине», — говорится в сообщении МТС в сети Facebook.

Когда именно завершится действие нового сервиса, пока не решено. «Как только ситуация стабилизируется, вернем стандартные настройки», — говорится в сообщении МТС.

Мишустин из-за удаленки поручил ФАС проверить тарифы мобильной связи
Технологии и медиа

Во вторник стало известно, что глава правительства России Михаил Мишустин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи проверить, как операторы мобильной связи меняют тарифы на свои услуги в условиях массового перехода россиян на удаленную работу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МТС, сотовая связь, мобильная связь
Материалы по теме
Мишустин из-за удаленки поручил ФАС проверить тарифы мобильной связи
Технологии и медиа
РБК
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