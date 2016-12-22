Viber не сможет выполнить требование ФСБ о дешифровке переписки

Viber Media S.a.r.I. («дочка» японского Rakuten), владеющий одноименным мессенджером, готов сотрудничать с властями разных стран, но ключи для дешифровки сообщений предоставлять не будет. Об этом РБК заявил операционный директор компании Майкл Шмилов.
Компания не выполнит требование, несоблюдение которого уже обернулось угрозой блокировки для другого популярного мессенджера — Telegram. В начале недели, 20 марта, Роскомнадзор обязал компанию Павла Дурова Telegram Messenger LLP в течение 15 дней предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки сообщений пользователей. В случае отказа Роскомнадзор через суд может заблокировать Telegram.
Viber входит в число самых популярных в России приложений для общения: в январе 2018 года, по данным Mediascope, ежедневная аудитория мессенджера в городах с населением от 100 тыс. человек на десктопах и в мобильных устройствах составила 9,4 млн человек. Для сравнения: у «ВКонтакте» — 22,6 млн, WhatsApp — 12,2 млн, «Одноклассников» — 7,4 млн, Facebook — 5 млн, Telegram — 2,5 млн.
То, чего нет
Как рассказал Шмилов, компания сотрудничает с правоохранительными органами многих стран: «Во-первых, нужно понимать, что в большинстве стран мира взаимодействие с властями нужно для того, чтобы помочь пользователям — разыскать спамеров, задержать злоумышленников, которые используют подобные нашей платформы для нелегальной активности и т.д. Работать с ними для нас обязательно. Но есть вещи, которые мы никогда не будем делать». К ним относится передача ключей шифрования. Как пояснил Шмилов, «нельзя дать то, чего нет». «Можно попросить ключи для дешифровки у пользователя, но мы их, как компания, не видим и не храним. Даже когда к нам приходят спецслужбы, ответ не меняется», — пояснил он.
Начиная с версии Viber 6.0 (появилась в апреле 2016 года, само приложение работает с 2010-го) все основные функции Viber защищены с помощью сквозного (или end-to-end) шифрования: звонки через сервис, личные и групповые сообщения и др. При таком типе шифрования ключи от переписки хранятся только на устройствах клиентов, и никто, даже сама компания-разработчик, не имеет доступа к ним, говорится в политике конфиденциальности Viber Media S.a.r.I.
По словам Шмилова, за все годы присутствия Viber в России (местный офис открылся в июле 2014 года) она несколько раз получала запросы от госорганов, но их число было намного меньше, чем в Европе (точное количество и типы запросов компания не называет).
Для запроса существует определенная процедура: правоохранительные органы должны прийти с ордером, в котором содержится запрос на предоставление информации об определенном пользователе. «Все, что мы можем дать — логи (файлы, содержащие системную информацию работы сервера или компьютера, в которые заносятся определенные действия пользователя или программы. — РБК) разговора: когда и с кем общался пользователь. Мы обязаны это делать по законам, которые действуют во многих странах мира. Кроме этого мы ничего предоставить не можем», — сказал Шмилов.
Причем за это действие, в том числе и в России, компания берет так называемый processing fee (сбор за операцию, точная сумма зависит от страны). «Прежде всего из-за того, что нам это стоит денег и времени. Органы оплачивают этот сбор, и они согласны делать это, чтобы получить нужную информацию», — отметил топ-менеджер.
Настойчивость ФСБ в отношении Telegram объясняется тем, что у этого мессенджера только 10% переписки (так называемые секретные чаты) шифруется по методу end-to-end, а значит, у компании есть возможность дешифровать все остальные сообщения, утверждает Шмилов. «У Viber все чаты и звонки защищены сквозным шифрованием по умолчанию», — сообщил собеседник РБК. Павел Дуров не ответил на просьбу РБК прокомментировать это утверждение.
Нарушители
На вопрос, почему Viber в отличие от Telegram пока не вовлечен в судебные разбирательства ни с Роскомнадзором, ни с ФСБ, в компании не ответили.
Viber сейчас не зарегистрирован в России как организатор распространения информации (ОРИ; к ним относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и др.). Согласно закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с 2014 года такие сервисы должны предоставить в Роскомнадзор данные о себе (наименование, страна регистрации, налоговый идентификатор и др.) для включения в специальный реестр, а также хранить на территории России данные о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, сообщений, изображений, видео и других видов коммуникации пользователей в течение шести месяцев.
В реестре ОРИ уже числятся почтовые клиенты Mail.Ru Group и «Яндекса», облачный сервис «Яндекс.Диск», соцсети «Мой мир», «Мой круг», «ВКонтакте», сервисы знакомств Mamba и Badoo, Snapchat, Telegram и др. Viber в реестре не значится — и закон пока не нарушает. Viber пока не значится в реестре ОРИ, подтвердил представитель Роскомнадзора. На вопрос, когда ведомство может направить Viber запрос на предоставление информации для включения в реестр, он заявил, что решение пока не принято. Предоставление данных для последующего включения в реестр осуществляется в течение пяти дней после запроса.
Еще одно законодательное требование, выполнение которого для Viber затруднительно, — это положения «закона Яровой», вступающие в силу с 1 июля 2018 года. С этого момента ОРИ будут обязаны хранить информацию о факте коммуникации их пользователей в течение года (сейчас — шесть месяцев), а содержание самих сообщений — полгода (в настоящий момент такого требования нет).
По словам Шмилова, компания будет не готова делать вещи, которые противоречат ее политике. В политике конфиденциальности Viber указывается, что компания не читает содержание сообщений и не прослушивает вызовы, совершенные в частном порядке с помощью Viber, а также не хранит эти сообщения после их доставки по назначению. Если по какой-то причине сообщение не было доставлено получателю в течение двух недель, оно будет удалено с серверов. «Главным приоритетом для нас остается конфиденциальность данных наших пользователей, и мы будем придерживаться этого принципа в любом случае. В том числе и потому, что сложно передать то, чего у нас нет», — настаивает Шмилов.
Мессенджеры без ключей
Проблема невозможности передать ключи для дешифровки актуальна не только для Telegram и Viber. Сквозное шифрование для всех чатов использует принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp. В пятницу, 23 марта, министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров заявил, что у ведомства возникает гораздо больше вопросов к Facebook и WhatsApp, чем к Telegram, они касаются соблюдения законов, статуса ОРИ и взаимодействия с правоохранителями.
Представитель WhatsApp не ответил на вопросы РБК.
«Проблема передачи ключей существует не только у нас, — поясняет главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. — В Евросоюзе сейчас активно обсуждают, как будет работать полиция в свете развития криптографии и защиты персональных данных. Наши спецслужбы могут пойти по примеру ФБР в деле с Apple, когда власти взломали iPhone террориста с помощью нанятых хакеров, после того как компания отказалась с ними сотрудничать».
В принципе власти могут попросить сервисы внедрить специальное шифрование, ключи от которого хранились бы у ФСБ, продолжает Артем Козлюк, руководитель некоммерческой организации «Роскомсвобода», отстаивающей права пользователей. «Но, как правило, крупные компании дорожат своей репутацией и не станут дискредитировать себя перед пользователями. Тогда как российские сервисы типа госмессенджеров вполне могут подчиниться требованиям спецслужб», — заметил он.
Пока не нужен
По словам Артема Козлюка, никто не знает, какой сервис следующим привлечет внимание ФСБ и Роскомнадзора. «Скорее всего, это происходит в зависимости от конкретной ситуации, например в рамках расследования какого-то дела или подозрения, что преступники могли использовать тот или иной канал связи», — отметил Козлюк.
По его словам, до весны прошлого года в реестр ОРИ не вносились иностранные сервисы, но сейчас их стали активно включать. «До совсем крупных еще не дошли: видимо, блокировать их в случае отказа от сотрудничества страшновато. Поэтому пока не трогают WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger», — говорит Козлюк.
Законопослушный сервис
Viber одним из первых отчитался о выполнении других законодательных новшеств в России: согласно поправкам к закону «О персональных данных», которые вступили в силу 1 сентября 2015 года, сервисы должны хранить данные россиян на территории страны. Уже спустя месяц Viber выполнил это требование. «В России будут храниться номера телефонов и логины пользователей. Сообщения мы не храним, они находятся на устройствах пользователей», — заявил тогда представитель компании. Viber насчитывает 100 млн зарегистрированных пользователей в России.