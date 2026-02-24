 Перейти к основному контенту
Би-би-си извинилась за показ расистского оскорбления на церемонии BAFTA

Би-би-си не удалила из трансляции и записи вручения BAFTA момент, когда гость с синдромом Туретта выкрикнул оскорбление в адрес темнокожих актеров. При этом телекомпания убрала призыв одного из лауреатов освободить Палестину
Фото: Klara Simonova / Getty Images
Фото: Klara Simonova / Getty Images

Британская вещательная корпорация Би-би-си извинилась за то, что не удалила из эфира и стримингового повтора церемонии вручения премии BAFTA фрагмент с оскорблением, прозвучавшим со сцены. Соответствующее заявление опубликовано на ее сайте.

Оскорбление прозвучало, когда на сцену выходили темнокожие актеры Майкл Б. Джордан и Делрой Линдо: они должны были вручить награду в номинации «Лучшие визуальные эффекты». Бранные слова выкрикнул Джон Дэвидсон, ставший прообразом главного героя фильма «Я ругаюсь», которому диагностировали синдром Туретта: роль исполнил Роберт Арамайо, получивший BAFTA в номинации «Лучший актер».

Момент с оскорблением не был вырезан из трансляции, показанной с двухчасовой задержкой. Запись же осталась в сервисе BBC iPlayer к утру следующего дня.

«Это было сделано непреднамеренно. <...> Мы приносим извинения за то, что это высказывание не было вырезано перед трансляцией», — заявила Би-би-си. Из BBC iPlayer прежнюю версию записи удалили.

Кто стал лауреатом 79-й премии BAFTA. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Корпорация пояснила, что больным с синдромом Туретта свойственны непроизвольные речевые тики. Такое же пояснение, уточнила она, было дано и во время церемонии.

Синдром Туретта — болезнь, при которой у человека наблюдаются неконтролируемые двигательные или речевые тики, расстройства поведения. Это хроническое неврологическое расстройство центральной нервной системы. Тики у больных возникают с детства; это могут быть резкие движения, подергивания, странные звуки и редко — выкрикивание слов.

Как отмечает Variety, притом что фрагмент с оскорблением был оставлен в записи, другой момент, когда лауреат BAFTA в номинации «Лучший британский дебют» (приз сценаристу, режиссеру или продюсеру), режиссер фильма «Тень моего отца» Акинола Дэвис, получая премию, завершил речь призывом освободить Палестину, был удален.

Церемония вручения премии BAFTA прошла вечером 22 февраля в лондонском зале Royal Festival Hall в Саутбэнк-центре. Она стала 79-й по счету. Главным триумфатором оказался боевик «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо: картина получила шесть наград, в том числе в номинации «Лучший фильм».

