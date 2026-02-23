 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Кто стал лауреатом 79-й премии BAFTA. Фоторепортаж

Вечером 22 февраля в лондонском зале Royal Festival Hall в Саутбэнк-центре прошла 79-я церемония вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Главным триумфатором стал боевик «Битва за битвой» американского режиссера Пола Томаса Андерсона с Леонардо ли Каприо, который получил шесть наград, в том числе в номинации «Лучший фильм».
Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Церемония вручения одной из самых престижных наград киноиндустрии — премии BAFTA, традиционно предшествующей «Оскару», состоялась накануне вечером. На фото — команда специалистов по спецэффектам: Джо Леттери, Ричард Бэнхэм, Дэниел Барретт и Эрик Сэндон позируют с наградой в соответствующей номинации за работу над эффектами к фильму «Аватар: Пламя и пепел»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актриса Вунми Мосаку с наградой за лучшую женскую роль второго плана в фильме Райана Куглера «Грешники». Она сыграла целительницу Энни.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Продюсеры Алан Макалек и Фархан Ахтар, режиссер Лакшмиприя Деви и продюсер Ритеш Сидхвани с наградой за фильм «Бунг». Это индийский фильм на языке манипури, повествующий о взрослении мальчика из долины Манипур. Он получил BAFTA как «Лучший детский и семейный фильм», став первой индийской картиной, награжденной в этой номинации.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Шейн Вио и Тамара Деверелл получили BAFTA в номинации «Лучшая работа художника-постановщика» за фильм «Франкенштейн».

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Художник по костюмам Кейт Хоули с наградой за тот же фильм в номинации «Лучшие костюмы»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Продюсеры Альжбета Караскова, Радован Сибрт, режиссеры Павел Таланкин и Давид Боренштейн, а также продюсер Хелле Фабер с BAFTA за «Лучший документальный фильм» — «Мистер Никто против Путина»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Авторы сценария к фильму «Два черных мальчика в раю» Бен Джексон и Дин Атта, а также режиссер и соавтор сценария Баз Селлс с наградой за «Лучший британский анимационный короткометражный фильм».

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Клэр Биннс, креативный директор сети кинотеатров Picturehouse Cinemas (в центре), с наградой за выдающийся вклад в британское кино рядом с актрисой Эмили Уотсон и актером Стелланом Скарсгардом.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Режиссеры Мэтт Хоутон и Джордж Уайлман, а также продюсер Харриэтт Райт с наградой за «Лучший британский игровой короткометражный фильм» «Это эндометриоз»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Кастинг-директор Лорен Эванс удостоилась BAFTA за «Лучший кастинг» для фильма «Я ругаюсь».

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актер Роберт Арамайо позирует сразу с двумя наградами — за лучшую мужскую роль, также в фильме «Я ругаюсь», и в номинации «Восходящая звезда».

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Команда проекта Хлои Чжао (пятая слева) «Хамнет: История, вдохновившая «Гамлета» с наградой в номинации «Выдающийся британский фильм». Джесси Бакли (седьмая слева), сыгравшая в нем главную роль, также получила BAFTA как «Лучшая актриса».

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актриса Джесси Бакли.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Актеры озвучки Джиннифер Гудвин (голос крольчихи Джуди Хоппс) и Джош Даллас (озвучил свинью по имени Франтик) с наградой номинации «Лучший анимационный фильм». Ее в этом году получил мультфильм «Зверополис 2»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Продюсер Иветт Мерино и режиссер, автор сценария к мультфильму, а также его продюсер, главный креативный директор Walt Disney Animation Studios Джаред Буш со статуэтками этой же номинации

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Режиссер Йоаким Триер, актеры Стеллан Скарсгард, Инга Ибсдоттер Лиллеос и Ренате Реинсве позируют с наградами за фильм «Сентиментальная ценность», победивший в номинации «Лучший неанглоязычый фильм»

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Йоаким Триер, продюсеры Андреа Берентсен Оттмар, Мария Экерховд, также работавшие над «Сентиментальной ценностью», и Инга Ибсдоттер Лиллеос.

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Режиссер, сценарист и продюсер Пол Томас Андерсон, монтажер Эндрю Юргенсен, продюсер Сара Мерфи, кастинг-директор Кассандра Кулукундис, оператор Майкл Бауман и актеры Леонардо Ди Каприо, Бенисио Дель Торо, Тейана Тейлор и Чейз Инфинити с наградами за боевик «Битва за битвой». Он стал главным триумфатором вечера, получив BAFTA сразу в шести номинациях — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» (Пол Томас Андерсон), «Лучший актер второго плана» (Шон Пенн), «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая операторская работа».

