Кто стал лауреатом 79-й премии BAFTA. Фоторепортаж

Продюсеры Алан Макалек и Фархан Ахтар, режиссер Лакшмиприя Деви и продюсер Ритеш Сидхвани с наградой за фильм «Бунг». Это индийский фильм на языке манипури, повествующий о взрослении мальчика из долины Манипур. Он получил BAFTA как «Лучший детский и семейный фильм», став первой индийской картиной, награжденной в этой номинации.