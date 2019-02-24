Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами

Финская компания HMD Global представила четыре новых смартфона. Об этом говорится в соответствующем сообщении на ее сайте.
Главной новинкой в пресс-службе называют модель Nokia 9 PureView «с первой в мире матрицей из пяти камер». Объективы расположены в тыловой части смартфона. Подобное решение, как считают в компании, позволит передать «технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии».
«Каждый снимок, сделанный с помощью Nokia 9 PureView, [будет] представлен в формате HDR. Пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну 12-мегапиксельную фотографию», — указывается в пресс-релизе.
В целом смартфон, по мнению представителей HMD Global, был создан именно для фотографов, с учетом их потребностей. Nokia 9 PureView, как заметили в пресс-службе, также «позволяет захватывать изображения в несжатом формате RAW «DNG» и редактировать их непосредственно на телефоне».