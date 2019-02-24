Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,39 -0,18 EUR Бирж. 74,09 -0,22 Brent 67,17 0,36% USD Нал. 66,19 64,88 EUR Нал. 75,02 73,74 USD ЦБ 65,51 -0,03 EUR ЦБ 74,33 0,04 EUR/USD 1,1330 -0,0004 BTC/USD Бирж. 3 883,40 -328,85 IMOEX 2 488,63 0,74% RTSI 1 198,40 0,82% DJIA 26 031,81 0,70% Nasdaq 7 527,55 0,91%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Tesla $437 (+45,74%) прогноз Oppenheimer к 30.01.20 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,96%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 65,51 (-0,03) Quote, 22 фев, 12:19
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 74,33 (+0,04) Quote, 22 фев, 12:19
В Молдавии обнародовали предварительные итоги парламентских выборов Политика, 00:37 Чайка обещал представить Путину доклад о незаконном затягивании следствия Общество, 00:25 Moody's назвало ключевые риски российской экономики Экономика, 00:00 Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами Технологии и медиа, 24 фев, 23:54 Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма Общество, 24 фев, 23:48 На Украине назвали условие участия певицы Maruv в «Евровидении» Общество, 24 фев, 23:30 «Манчестер Сити» по пенальти обыграл «Челси» в финале Кубка лиги Спорт, 24 фев, 22:55 Глава Госдепа назвал Мадуро «больным тираном» и пообещал принять меры Политика, 24 фев, 22:49 Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы РБК и Philips, 24 фев, 22:20 Автомобилистов предупредили о снеге и гололеде в Москве Общество, 24 фев, 21:57 Театр Вахтангова заменил спектакль из-за самочувствия Ланового Общество, 24 фев, 21:25 По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн Общество, 24 фев, 21:07 Поклонская назвала количество дел против нее на Украине Политика, 24 фев, 20:35 Жители Окинавы проголосовали против новой военной базы США Политика, 24 фев, 20:27
Технологии и медиа ,  
0 
Финская компания представила первую в мире Nokia с пятью камерами
Также HMD Global презентовала еще три новых гаджета. Среди них — Nokia 4.2 с выделенной кнопкой Google Assistant, которая позволяет получить быстрый доступ к специальному помощнику, и Nokia 3.2 с двухдневным зарядом батареи
Nokia 9 PureView (Фото: Пресс-служба HMD Global)

Финская компания HMD Global представила четыре новых смартфона. Об этом говорится в соответствующем сообщении на ее сайте.

Главной новинкой в пресс-службе называют модель Nokia 9 PureView «с первой в мире матрицей из пяти камер». Объективы расположены в тыловой части смартфона. Подобное решение, как считают в компании, позволит передать «технологию компьютерной визуализации следующего поколения в руки любителей фотографии».

«Каждый снимок, сделанный с помощью Nokia 9 PureView, [будет] представлен в формате HDR. Пять камер одновременно захватывают изображение и объединяют его в одну 12-мегапиксельную фотографию», — указывается в пресс-релизе.

В целом смартфон, по мнению представителей HMD Global, был создан именно для фотографов, с учетом их потребностей. Nokia 9 PureView, как заметили в пресс-службе, также «позволяет захватывать изображения в несжатом формате RAW «DNG» и редактировать их непосредственно на телефоне».

Основными техническими новинками других представленных 24 февраля смартфонов — Nokia 4.2 и Nokia 3.2 — в компании в свою очередь назвали «передовой дизайн» и выделенную кнопку Google Assistant (облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Google). Подобное решение, как считают в HMD Global, может «изменить взаимодействие пользователя со смартфоном». Одно нажатие на Google Assistant, как пояснили в пресс-службе, позволит получить мгновенный доступ к помощнику Google. Последний в свою очередь поможет Nokia выполнять действия в течение всего дня, например, выполнять звонки или включать музыку.

Технологии и медиа
Huawei представила складной смартфон за $2600

Кроме того, Nokia 3.2, согласно сообщению на сайте компании, оснащена «лучшим в сегменте» дисплеем, который без дополнительной зарядки способен проработать два дня.

Еще один новый смартфон HMD Global — ​Nokia 1 Plus — гаджет премиум-класса с большим экраном и «высококачественным дизайном», говорится в пресс-релизе. Этот телефон, по информации представителей компании, оснащен последней версией Android 9 Pie (версия Go). Остальных деталей об этом смартфоне в сообщении на сайте HMD Global не приводится.

Когда именно и где смартфоны поступят в продажу, в пресс-службе также не уточнили. Цена новых Nokia пока также неизвестна.​

Это уже не первые новинки HMD Global за последний год. В ноябре компания представила кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Nokia, HMD Global
Материалы по теме
Финская компания представила кнопочный Nokia 106
Технологии и медиа
Nokia построит в Китае сеть 5G за €1 млрд
Технологии и медиа
«Ростелеком» и Nokia создадут совместное предприятие
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter