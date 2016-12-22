Финская компания представила кнопочный Nokia 160

Фото: nokia.com

Компания HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель. Об этом сообщается на сайте компании. HMD Global в 2016 году объявила о покупке части бизнеса Microsoft Mobile, в рамках сделки ей достался бренд Nokia.

Съемный аккумулятор телефона на 800 мА·ч позволяет разговаривать по телефону до 15,7 часа. В режиме ожидания заряд продержится 21 день, уверяет производитель, а заряжать его можно через кабель с разъемом micro-USB. Память телефона способна хранить до 500 СМС-сообщений и до 2 тыс. контактов. Телефон поддерживает одновременное использование двух сим-карт.

Он имеет жесткий поликарбонатный корпус, диагональ экрана составляет 1,8 дюйма. Также в нем есть FM-радио и светодиодный фонарик.

Портал CNews без указания источников информации передает, что в России Nokia 106 будет стоить 1590 руб.