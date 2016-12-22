Финская компания представила кнопочный Nokia 160

Авто Спорт Недвижимость Quote Телеканал Газета Журнал РБК+ Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 67,30 -0,83 EUR Бирж. 75,96 -0,91 Brent 67,34 0,81% USD Нал. 68,07 66,47 EUR Нал. 77,26 75,22 USD ЦБ 68,00 0,32 EUR ЦБ 76,76 0,68 EUR/USD 1,1286 0,0005 BTC/USD Бирж. 5 692,09 -569,12 IMOEX 2 378,59 0,15% RTSI 1 117,26 1,56% DJIA 25 133,20 -0,61% Nasdaq 7 161,86 -0,54%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Авто
Спорт
Недвижимость
Quote
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Евро/Доллар $1,1 (-2,53%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+7,82%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
Ford $13 (+36,55%) прогноз JP Morgan к 19.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,53%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+7,82%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Harley-Davidson $50 (+21,92%) прогноз CFRA к 23.10.19 Купить
Ford $13 (+36,55%) прогноз JP Morgan к 19.10.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 68 (+0,32) Quote, 14:59
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 76,76 (+0,68) Quote, 14:59
Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» РБК Стиль и Lancome, 21:27 Группа ГАЗ отказалась из-за санкций раскрыть отчетность Бизнес, 21:18 Финская компания представила кнопочный Nokia 160 Технологии и медиа, 21:17 В Киеве опровергли крики Порошенко в телефонном разговоре с главой УПЦ МП Политика, 21:09 Ректор МГУ попросил увеличить бюджет антидопинговой лаборатории Общество, 21:09 Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет РБК и Schneider Electric, 21:08 Минфин полностью разместил ОФЗ на фоне данных об отсрочке новых санкций Финансы, 20:49 SANA сообщило об ударах коалиции США кассетными бомбами в Сирии Политика, 20:47 СМИ анонсировали начало братьями Березуцкими тренерской карьеры Спорт, 20:30 Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта РБК и Мир, 20:26 После проверки уволился глава «дочки» «Роскосмоса» Бизнес, 20:17 На Украине проверят канал NewsOne из-за показа карты с российским Крымом Политика, 20:10 Перед крушением вертолет хозяина «Лестер Сити» перестал слушаться пилота Общество, 20:00 Курс биткоина опустился до $6,05 тыс. Крипто, 19:37
Технологии и медиа , 21:17
0
Финская компания представила кнопочный Nokia 160
Фото: nokia.com

Компания HMD Global представила кнопочный телефон Nokia 106 со сроком автономной работы до трех недель. Об этом сообщается на сайте компании. HMD Global в 2016 году объявила о покупке части бизнеса Microsoft Mobile, в рамках сделки ей достался бренд Nokia.

Съемный аккумулятор телефона на 800 мА·ч позволяет разговаривать по телефону до 15,7 часа. В режиме ожидания заряд продержится 21 день, уверяет производитель, а заряжать его можно через кабель с разъемом micro-USB. Память телефона способна хранить до 500 СМС-сообщений и до 2 тыс. контактов. Телефон поддерживает одновременное использование двух сим-карт.

Он имеет жесткий поликарбонатный корпус, диагональ экрана составляет 1,8 дюйма. Также в нем есть FM-радио и светодиодный фонарик.

Портал CNews без указания источников информации передает, что в России Nokia 106 будет стоить 1590 руб.

В 2017 году в России начали продавать обновленную версию кнопочного телефона Nokia 3310, стоимость которого составила 3990 руб. Такая цена оказалась на 30% выше, чем предполагалось изначально.

Теги: Nokia, телефон
Следующая новость раздела
Материалы по теме
Президент HMD Global — РБК: «Nokia 3310 — для информационного детокса»
Бизнес
В России стартовали продажи кнопочной Nokia 3310
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter